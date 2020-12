أفضل 10 أطعمة ومشروبات غنية بفيتامين سي مفيدة للبشرة

فيتامين سي فيتامين سي

إذا كنتِ تبحثين عن توهج لبشرتك، فإن فيتامين سي هو المنقذ المثالي، ويمكنكِ الحصول عليه عن طريق تناول هذه الأطعمة.



أطعمة ومشروبات فيتامين سي

فيتامين سي المتواجد فى البرتقال يعزز إنتاج الكولاجين الذي يزيد مرونة الجلد ويحارب علامات الشيخوخة، بالإضافة إلى ذلك، فإن حامض الستريك الموجود في هذه الفاكهة العصيرية يزيل الدهون الزائدة ويحارب ظهور الحبوب.



يتيح لكِ تناول هذه الفاكهة الحلوة والحامضة بشكل متكرر الحصول على وجه خالٍ من الشوائب.

أطعمة ومشروبات فيتامين سي: عصير طماطمتناول هذا العصير المحمل بفيتامين سي يوفر الحماية من الأشعة فوق البنفسجية. يعمل اللايكوبين الموجود في الفاكهة كواقٍ طبيعي للشمس! تحتوي هذه الفاكهة اللذيذة أيضًا على مضاد للالتهابات مما يمنع الاحمرار والانتفاخ.أطعمة ومشروبات فيتامين سي: بروكليالبروكلي هو مصدر قوة للعناصر الغذائية مثل فيتامين سي. تعمل مضادات الأكسدة الموجودة في هذا الخضار الأخضر على إبطاء عملية شيخوخة الجلد وعكس العملية فقط.يحفز تناول البروكلي يوميًا إنتاج الجلوكورافينين، الذي تحوله أجسامنا إلى سلفورافان. تساعد هذه المادة الكيميائية في ترميم البشرة مما يؤدي إلى بشرة صحية.أطعمة ومشروبات فيتامين سي: كيوييحتوي الكيوي على نسبة عالية من فيتامين C والتي يمكن أن تعزز جمالك. لن تجذب هذه الفاكهة الشهية براعم التذوق فحسب، بل تطرد السموم من جسمك أيضًا. فيتامين C الموجود في الكيوي يجعله ملينًا مثاليًا ، والذي يمكنه تطهير الجهاز الهضمي وحفظ الجلد من الدمامل والبثور.أطعمة ومشروبات فيتامين سي: عصير فراولةعصير الفراولة هو مصدر غني لفيتامين C والمغنيسيوم والبوتاسيوم. تعمل هذه المعادن والمواد المغذية على تطهير البشرة بعمق وتهدئتها وتخفيف الطفح الجلدي وتحمي البشرة من أشعة الشمس الضارة.أطعمة ومشروبات فيتامين سي: البطاطسهذا النوع من الكربوهيدرات محبوب من قبل الجميع، سواء كانت مخبوزة أو مقلية أو مشوية - لا أحد يقاوم بعض البطاطا المقلية. ومع ذلك، فإن هذه الخضار لا تتعلق فقط بطعمها الكريمي ولكنها تحتوي أيضًا على نسبة عالية من فيتامين C الذي يعمل كمضاد للأكسدة. لذلك، إذا كنتِ قلقة بشأن تجعد الجلد، فإن هذه الخضار ستجلب لك كل ما تحتاجه من تماسك وشد.أطعمة ومشروبات فيتامين سي: عصير كاليهذه الخضروات الصليبية مليئة بفيتامين ج ويمكن أن تحسن صحة الجلد بشكل كبير. من تقليل الخطوط الدقيقة إلى منع جميع أمراض الجلد، يعتبر عصير الكرنب خيارًا مثاليًا لفيتامين سي، كما أنه يحتوي على الكالسيوم والبيتا كاروتين واللوتين الذي يساعد على تعزيز ترميم البشرة وصيانتها. لذلك، إذا كنت تريد أن تتوهج مع مرور السنين ، فإن كوبًا من عصير Kale كل صباح قد ساعدك.أطعمة ومشروبات فيتامين سي: بازلاء الثلجبالرغم من أننا غالبًا ما نغفل قيمة البازلاء، إلا أن قوامها الناعم مليء بفيتامين C والمعادن الأخرى ومضادات الأكسدة. ينتج الفيتامين الموجود في البازلاء الكولاجين في الجسم الذي يعكس علامات الشيخوخة. كما أنه يحتوي على مضادات أكسدة أخرى مثل الفلافونويد، والكاتشين، والإبيكاتشين، والكاروتينويد، وألفا كاروتين. كل ذلك يساعد على منع ظهور علامات الشيخوخة. بذلت البازلاء جهودًا مضاعفة للحفاظ على لمعان الشباب ثابتًا على وجهك.أطعمة ومشروبات فيتامين سي: عصير أناناسالعلاج هو جزء سحري لأنه غني بفيتامين C ومضادات الأكسدة. كوب من عصير الأناناس الطازج يعالج حب الشباب، ويحارب أضرار أشعة الشمس ويوحد لون البشرة - لإعطاء بشرة متجانسة ومتوهجة. كما أنه يضيف طبقة من النضارة على الجلد ويؤخر الخلايا من الموت.الأطعمة والمشروبات التي تحتوي على فيتامين سي: الفلفل الحارهناك حقيقة غير معروفة وهي أن الفلفل الحار يحتوي على فيتامين سي أكثر من البرتقال. كما أنها تحتوي على بيتا كاروتين وهي إضافة رائعة للعناية بالبشرة لأنها تضمن احمرار الخدين وبشرة متوهجة. يعرف فيتامين سي أيضًا بكيفية التخلص من التجاعيد والبقع الداكنة وعلامات حب الشباب.