تسبب تسمما واختناقا.. احذر استخدام الدفايات الغاز



احذر استخدام الدفايات الغاز احذر استخدام الدفايات الغاز

قالت الدكتورة أسماء النمر، أخصائي أمراض الصدر والدرن بمستشفى العباسية، إن الدفايات التي تعمل بالغاز، تسبب تسمما واختناقا، لافتة إلى أن الدفايات الكهربائية أكثر أمانا من الغاز.



وحذرت الدكتورة أسماء النمر، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج "8 الصبح" المذاع على فضائية "دي إم سي"، من غلق النوافذ والأبواب في حالة تشغيل الدفاية الغاز، لأنها قد تسبب تسمما واستنشاق غازات مضرة، كأول أكسيد الكربون العديم الرائحة واللون.



وأضافت أن الدفايات الغاز قد تسبب زيادة حساسية الصدر، في حالة كان الشخص يعاني من مرض صدري، وتؤدي إلى زيادة الإصابة بالإنفلونزا الشتوية.

