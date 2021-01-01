عزل وليد سليمان في مستشفى خاص بسبب كورونا.. تفاصيل



وليد سليمان وليد سليمان

كشفت مصادر خاصة لصدى البلد أن وليد سليمان صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي قد خضع للعزل بأحد المستشفيات في حي الدقي.



وقالت المصادر إن العينة التي أجراها لها وليد سليمان اثبتت استمرار إيجابية أصابته بكورونا لذا كان قرار الجهاز الطبي بعزله في أحد المستشفيات لحسم الأمر حتي يعود اللاعب لحالته وينتظم في تدريبات الفريق.



وتغيب وليد سليمان عن مواجهة الزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا ونصف نهائي كأس مصر أمام الإتحاد السكندري.

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وتوج الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا علي حساب الزمالك بعد الفوز عليه 2-1 في المباراة التي اقيمت بإستاد القاهرة.ويستعد الأهلي لمواجهة طلائع الجيش مساء اليوم بإستاد برج العرب في نهائي كأس مصر .شهدت الساعات الأخيرة في معسكر الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي ببرج العرب حالة من التركيز الشديد قبل ساعات من مواجهة طلائع الجيش المقرر لها مساء اليوم في نهائي كأس مصر، وخاض الفريق الأحمر مرانه الأخير بملعب المباارة وسط سياجًا من السرية فرضه بيتسو موسيماني المدير الفني وسيد عبدالحفيظ مدير الكره.ووجه مدير الكرة سيد عبدالحفيظ رسالة شديدة اللهجة للاعبيه بان المباراة ليس سهله كما قد يظنوا كونها أمام طلائع الجيش وليس طرفها المنافس التقليدي، وقال عبدالحفيظ ان السبب الرئيسي وراء المعسكر المبكر هو رسالة للاعبين باهمية المباراة وصعوبتها فليس معني أن الطرف الثاني ليس هو الزمالك أن يكون نوعًا من التساهل.وأضاف أن طلائع الجيش من الفرق المميزة جدًا والقادرة علي تحقيق الفوز والبطولات بسبب التشكيلة الرائعة من اللاعبين والجهاز الفني الذي يقوده طارق العشري وفوق كل ذلك مؤسسة منضبطة للغاية، وأوضح أن الإبتعاد باللاعبين عن الإختلاط تجنبًا لإصابات جديدة بفيروس كورونا هو سبب أخر للمعسكر المبكر.وكان الفريق قد وصل الي الإسكندرية للدخول في معسكر مغلق مساء الخميس وبعد تناول وجبة العشاء عقد موسيماني محاضرة مع اللاعبين شهدت تحفيظهم طريقة لعب المنافس الذي نجح في خراج ثاني وثالث الدوري الزمالك وبيراميدز والذي تأهلان لنهائي دوري أبطال افريقيا والكونفدرالية .وترك موسيماني للاعبيه حرية النزول لتناول وجبة الأفطار أمس الجمعة ثم تناولوا وجبة الغذاء أعقبها محاضرة أخري قبل التوجه لملعب برج العرب لخوض المران الأخير الذي اظهر ان طاهر محمد طاهر الوافد الجديد من المقاولون العرب سيكون له دور مهم ومؤثر في المباراة وربما يكون في التشكيلة الرئيسية للفريق.