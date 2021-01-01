جلسة بين لجنة الكرة وباتشيكو لحسم الساعات الأخيرة من ميركاتو الزمالك



باتشيكو باتشيكو

تعقد لجنة الكرة في نادي الزمالك جلسة مساء اليوم مع جايمي باتشيكو لحسم صفقات الفريق قبل غلق باب القيد.



وحسبما علم FilGoal.com فأن الاجتماع سيبدأ عقب نهاية مران الفريق مساء اليوم السبت، لحسم الصفقات المنتظر ضمها لصفوف الفريق.



ولتحديد الأسماء المرشحة للرحيل عن صفوف النادي سواء على سبيل الإعارة أو بيع نهائي لحسم الأمور قبل 24 ساعة من غلق باب القيد.

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وكان FilGoal.com قد كشف اقتراب أحمد الشيخ لاعب الأهلي السابق من الانضمام لصفوف الزمالك بعد ترحيب المدير الفني.كما كشف FilGoal.com تفاصيل صفقة تبادلية محتملة بين الزمالك ووادي دجلة تقضي باستعارة محمد عبد العاطي مقابل انتقال الثنائي مصطفى محمد وكريم بامبو صوب النادي الأصفر والأسود.وكشف أيضا مصدر من النادي الإسماعيلي إمكانية إبرام صفقة تبادلية مع الزمالك بانتقال عمر الوحش مقابل أحد لاعبي الأبيض. (طالع التفاصيل)وضم الزمالك بشكل رسمي لصفوفه حتى الآن، حمزة المثلوثي وأمير عادل في صفقتي انتقال حر، فيما عاد محمد أشرف روقا وأحمد أبو الفتوح من الإعارة.بينما رحل كابونجو كاسونجو ومعروف يوسف ومحمد صبحي ومحمد حسن ومحمد عنتر وأحمد رفعت، وتمديد إعارة رزاق سيسيه إلى الاتحاد السكندري.