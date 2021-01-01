فتح باب التقدم للتدريبات اللازمة لترقيات المعلمين.. 15 ديسمبر



وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن يتم فتح باب التسجيل للتقدم للتدريبات اللازمة لنقل وتسكين شاغلي وظائف التعليم إلى وظائف المعلمين او ما يقابلها ، على الموقع الالكتروني لـ الاكاديمية المهنية للمعلمين بداية من 15 ديسمبر 2020 حتى 15 مارس 2021.

ويتقدم للتسجيل لتدريبات النقل إلى إحدى وظائف المعلمين المنصوص عليها في قانون التعليم في المادة رقم 71 ، اعضاء هيئة التعليم الشاغلون لوظائف تعليمية قبل صدور القانون رقم 155 لسنة 2007 والذين لم يسبق لهم النقل.



كما يتقدم للتسجيل لتدريبات النقل إلى وظائف المعلمين المنصوص عليها في المادة 71 من قانون التعليم والمضافة بالقانون 155 لسنة 2007 الشاغلون لوظائف تعليمية بعد صدور القانون 155 لسنة 2007 كل من امضى سنتين على الاقل في تعيينه على وظيفة معلم مساعد تغيين او اوائل لخريجين المعينون (حاصل على الدرجة المالية الثالثة في 31 ديسمبر 2018وما قبلها ) ، على أن يكون من خريجي كليات التربية أو حاصلا على مؤهل عال تربوي مناسب او مؤهل عال منااسب بالاضافة إلى شهادة دبلوم عام في التربية.



ويشترط أن يكون المتقدم للتسجيل على رأس العمل ، ولا يجوز تسجيل المعار أو المرخص له اجازة بدون أجر إلا بعد عودته من الإعارة أو الإجازة ويتعين على إدارة شئون العاملين وإدارة الاحصاء بالادارات التعليمية والمديريات مراجعة ذلك من واقع ملف خدمة المعلم / الاخصائي.

وشددت وزارة التربية والتعليم على المديريات التعليمية ، بضرورة التنبيه على الادارات التعليمية بالتعاون لتنفيذ ذلك ، ومراعاة الشروط وتنفيذ الاجراءات اللازمة لنقل اعضاء هيئة التعليم للعام 2020/2021 إلى وظائف المعلمين.

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وكان قد أكد الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين ، أن المديريات التعليمية بدأت بالفعل تنفيذ اجراءات تحقيق مجتمع التعلم والتدريب علي رأس العمل وتفعيل وحدات التدريب حتي يتحقق الإصلاح المتمركز علي المدرسة .وقال نائب وزير التربية والتعليم : لقد بدأت المديريات في الارتقاء بآداء المعلمين من الصف الرابع حتي الثالث الاعدادي في المواد الاساسية.حيث أوضح نائب وزير التربية والتعليم ، أن المديريات التعليمية تعقد اجتماع لتفعيل دور التوجيه الفني للتنمية المهنية للمعلمين في مجال التخصص عن طريق تفعيل وحدات التدريب بالمدارس ، وتم عمل ورش عمل لتحديد المدارس المستضيفة للتدريبات وجداول التدريب و المدربيين.وكانت قد أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، خطابًا إلى المديريات التعليمية لتطبيق خطة تفعيل دور التوجيه الفني في التنمية المهنية في مجال مادة التخصص للسادة شاغلي وظائف المعلمين، وذلك على رأس العمل من خلال وحدات التدريب بالمدارس لمعلمي الصفوف (من الرابع الابتدائي إلى الثالث الإعدادي).وتضمن الخطاب، ضرورة عقد اجتماع للسادة موجهي عموم المواد الدراسية لوضع خطة تدريبية للسادة المعلمين في مادة تخصصهم على مستوى وحدات التدريب بالمدارس بحيث يتم تجميع المعلمين المستهدفين في المادة الدراسية الواحدة في نطاق المربع السكني بحد أقصي أربعة مدارس وذلك بالتعاون مع مدير إدارة التدريب بالمديرية.وتشتمل الخطة على أعداد المستهدفين والقائم بالتدريب ومكان وتاريخ وتوقيت عقد حلقات التنمية المهنية بما لا يتجاوز 3 ساعات يوميًا وبحد أقصى 3 أيام لكل مجموعة تدريبية، ويتم إرسالها بعد اعتمادها من مديرى المديريات إلى مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين قبل بدء التدريب.ويبدأ تنفيذ الخطة في وحدات التدريب بالمدارس اعتبارًا من الأسبوع الأول من ديسمبر 2020 وتنتهي مع نهاية ذات الشهر، ويكون التنفيذ تحت إشراف أقسام التدريب بالإدارات التعليمية، وإدارة التدريب بالمديرية، ويتم رفع تقرير إحصائي معتمد في نهاية التدريب إلى مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين متضمنًا اسم المادة الدراسية وعدد المستهدفين وعدد الحضور وعدد الغائبين.كما تضمن الخطاب، التنبيه على إدارة التدريب بالمديرية بالقيام بإعداد أدوات قياس أثر التدريب، على أن يقوم الموجه الفني المختص بقياس أثر التدريب باستخدام تلك الأدوات من خلال الزيارات الميدانية لمتابعة أداء السادة المعلمين، والتنبيه على مسئولي إعداد الجداول المدرسية بضرورة وضع حصة اجتماع مادة لكل تخصص وذلك لتفرع السادة المعلمين لمناقشة ما يتعلق بمادة تخصصهم في تلك الحصة ومتابعة نتائج تلك الاجتماعات.وشددت الوزارة، على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على الصحة العامة للسادة المتدربين.