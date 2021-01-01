بدء التسجيل في المشروع القومي لرفع كفاءة اللياقة البدنية لطلاب المدارس عبر هذا الرابط



وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم

خصصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رابطا إلكترونيا على موقعها الرسمي على الإنترنت، للتسجيل في المشروع القومي لرفع كفاءة اللياقة البدنية لطلاب المدارس.



ويمكن لمن يهمه الأمر الدخول على رابط التسجيل في المشروع القومي لرفع كفاءة اللياقة البدنية لطلاب المدارس من خلال الضغط هنا



وقالت وزارة التربية والتعليم خلال هذا الرابط يهدف المشروع القومي لرفع كفاءة اللياقة البدنية لطلاب المدارس فيما يلي :

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- تنمية الصفات البدنية للطالب واكتساب المهارات الحركية الأساسية.- اكتساب القوام الجيد والقضاء على السمنة.- استثمار وقت الفراغ في نشاط هادف وبناء يخدم الطالب والمجتمع.- الممارسة الذاتية والتي تعمل على تكوين الشخصية المتكاملة للطالب.- رفع مستوى اللياقة البدنية للطالب في جميع المراحل التعليمية.- اكتساب المعارف والمعلومات الرياضية.- توضيح علاقة اللياقة البدنية بالمجالات المختلفة.وأضافت وزارة التربية والتعليم أنه تتمثل أهمية اللياقة البدنية فيما يلي :- تحسين أداء أجهزة الجسم الحيوية كالجهاز الدوري التنفسي والجهاز العضلي.- تساعد على تفادي واإلقالل من فرص اإلصابة بأمراض القلب واألوعية الدموية.- تساعد على المحافظة على الوزن المناسب لكل فرد وإنقاص الوزن الزائد.- تقوية ورفع أداء مفاصل الجسم واألوتار واألربطة التي تدعمها.تساعد على زيادة كفاءة عملية حرق المواد الغذائية وتحويلها إلى طاقة نافعة.- تساعد على زيادة مقاومة الجسم للتعب والتوتر العصبي.- زيادة الثقة بالنفس واالتزان االنفعالي مع االعتزاز بقدرات الفرد.- وسيلة فعالة ومفيدة للترويح عن النفس وقضاء وقت الفراغ.- تساعد على التقليل من آثار الشيخوخة وتحسين عمل الوظائف الحيوية للجسم عند الكبر.- ممارسة األنشطة الرياضية بصورة منتظمة تساعد على الزيادة المتوقعة لعمر اإلنسان بسنتين.وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن مكونات اللياقة البدنية تتمثل في :- القوة العضلية: تعنى قدرة العضالت على مواجهة مقاومات خارجية تتميز بارتفاع شدتها.- الجلد العضلي : قدرة العضالت على االستمرار في بذل جهد متعاقب يتميز بكون شدته أقل من الحد األقصى.- الجلد الدوري التنفسي : يعنى كفاءة الجهازين الدوري والتنفسي على العمل لفترات طويلة.-الرشاقة : قدرة الفرد على تغيير أوضاع جسمه بسرعة, سواء كان ذلك على األرض أو في الهواء.-المرونة : قدرة الفرد على أداء الحركات إلى أقصى مدى لها ويتطلب مرونة المفاصل ومطاطية العضالت المحيطة بها. سادسا: القدرة : تتكون من السرعة والقوة معا وتعنى قدرة الفرد على أخراج أقصى قوة في أقل زمن ممكن.- السرعة : قدرة الفرد على أداء حركات متكررة من نفس النوع في اقل زمن ممكن.- التوافق : قدرة الفرد على إدماج حركات من أنواع مختلفة في أطار واحد.- الدقة : قدرة الفرد في السيطرة على الحركات اإلرادية نحو هدفا ما.-التوازن : قدرة الفرد في السيطرة على أعضاء الجسم من الناحية العضلية العصبية ويكون االتزان )حركي أو ثابت( في حيز ضيق على األرض أو في الهواء.وقالت وزارة التربية والتعليم أنه يمكن لمن يهمه الامر تحميل ملف الارشادات الخاصة بالمشاركة في المشروع القومي لرفع كفاءة اللياقة البدنية لطلاب المدارس من خلال الضغط هنا• إطلع على الفيديوهات االرشادية المرتبطة بمرحلتك التعليمية• سجل فيديو لاداءك لاختبارات اللياقة البدنية الخاصة بمرحلتك• مدة الفيديو لا تتعدى دقيقتين• سباقات الجري والمشي لا يتم تصويرهم• مراعاة جودة الفيديو واختيار زاوية صحيحة للتصوير• أداء الاختبارات بالزي الرياضي• يتم رفع الفيديو على موقع moe-sportact.emis.eg• يمكنك الدخول على الموقع باستخدام البريد الالكتروني الرسمي والذي يمكن الحصول عليه من خلال البوابة الالكترونية للحساب المدرسي الالكتروني الموحد office365.emis.gov.eg