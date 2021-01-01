نبحث باستمرار عن طريقة تخزين الملوخية فى المنزل دون أن تفسد، وتعطينا نفس المذاق الذي نحصل عليه عند القيام بطهيها طازجة، وفيما يلي سنقوم بوصف أكثر من طريقة لتخزين الملوخية، وبحلول بسيطة وغير مكلفة أيضا مضمونة.
وهناك العديد من فوائد تناول الملوخية، وذلك لما تحتويه على فيتامينات أ و ب، وأملاح معدنية كالحديد والكالسيوم، بالإضافة إلى مكوناتها الغذائية وفوائدها العلاجية فهي تعمل على تقوية جهاز المناعة، مقاومة الالتهابات والأمراض، ويحمي من الشيخوخة المبكرة، واخيرا تساعد في الحفاظ على سلامة الجهاز الهضمي.
ويساهم أيضا تناول الملوخية في علاج الانيميا وفقر الدم، وتحافظ على خلايا الجسم من التأكل، ولا تسبب ايضا الملوخية في زيادة الوزن لأنها لا تحتوي على الكثير من السعرات الحرارية؛ حيث ان كل 100 غرام من الملوخية بعد طبخها فيه ما يتراوح بين 54 و 110 سعر حراري بحسب طريقة الطهي.
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التعليقات على طريقة تخزين الملوخية الورق بالفريزر.. وفوائدها
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