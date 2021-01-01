طريقة تخزين الملوخية الورق بالفريزر.. وفوائدها



تخزين الملوخية الورق تخزين الملوخية الورق

نبحث باستمرار عن طريقة تخزين الملوخية فى المنزل دون أن تفسد، وتعطينا نفس المذاق الذي نحصل عليه عند القيام بطهيها طازجة، وفيما يلي سنقوم بوصف أكثر من طريقة لتخزين الملوخية، وبحلول بسيطة وغير مكلفة أيضا مضمونة.



وهناك العديد من فوائد تناول الملوخية، وذلك لما تحتويه على فيتامينات أ و ب، وأملاح معدنية كالحديد والكالسيوم، بالإضافة إلى مكوناتها الغذائية وفوائدها العلاجية فهي تعمل على تقوية جهاز المناعة، مقاومة الالتهابات والأمراض، ويحمي من الشيخوخة المبكرة، واخيرا تساعد في الحفاظ على سلامة الجهاز الهضمي.



ويساهم أيضا تناول الملوخية في علاج الانيميا وفقر الدم، وتحافظ على خلايا الجسم من التأكل، ولا تسبب ايضا الملوخية في زيادة الوزن لأنها لا تحتوي على الكثير من السعرات الحرارية؛ حيث ان كل 100 غرام من الملوخية بعد طبخها فيه ما يتراوح بين 54 و 110 سعر حراري بحسب طريقة الطهي.

قد يعجبك أيضا...

ويحتوي كل 100 جم من الملوخية تحتوي على نحو غرامين من البروتين، و6 غرامات من الكربوهيدرات، ونحو 3 غرامات من الألياف، و219 ملغرامًا من البوتاسيوم و7 ملغرامات من الصوديوم، فضلًا عن أن السعرات الحرارية في 100 غرام من الملوخية بعد طبخها تتراوح بين 54 و 110 سعرة حرارية بحسب طريقة الطهي.طريقة تخزين الملوخية الورق بالفريزرمقادير طريقة تخزين الملوخية الورق بالفريزر1/2 كيلو ملوخيةاكياس نايلونطريقة تخزين الملوخية الورق بالفريزرنحضر الملوخية، ونقوم بقطفها وغسلها جيدا2- ثم نقوم بفرده على فوطة أو قماشة نظيفة بعيد عن الشمس حتى تجف .3- بعد ان تجف بشكل بسيط، نبدأ في تعبئتها بالأكياس الشفافة بحسب الكمية المناسبة ونضغط عليه جيدًا، او نقوم بلفه رول ونربطه جيدا.4- ثم نقوم برصها في الفريزر، وعند الاستخدام نقوم بتسخين الشوربة ونضرب الملوخية المثلجة في الكبة، ونضعها على الشوربة مع طشة الثوم.