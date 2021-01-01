اكتشفها بدرى.. أعراض سرطان الرئة النادرة والشائعة



سرطان الرئة سرطان الرئة

يعد سرطان الرئة من اخطر الامراض التى تهدد حياة وصحة الانسان ولأنه يتسبب في حدوث خلل بواحدة من اهم العمليات التي يقوم بها جسم الانسان وهي التنفس بشكل صحيح مما يؤثرعلى معظم الوظائف التي يقوم بها الجسم.



وكلما كان الكشف مبكرا كلما كانت نسب النجاة اكبر ولكن مع الاسف عادة لا توجد علامات أو أعراض في المراحل المبكرة تظهر فور الاصابة بـسرطان الرئة لذا من الضرورى اجراء الفحصوات بشكل دورى لاكتشافه بسرعة خاصة لدى الفئات الأكثر عرضة للإصابة به مثل من يعملون في مصانع الكيماويات والمدخنين ومن لديهم تاريخ وراثي للإصابة بسرطان الرئة.



ونعرض لكم أعراض سرطان الرئة الرئيسية وفقا لما أورده موقع " nhs ":

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- السعال الذي لا يذهب ويظل موجود حتى بعد مرور 2 أو 3 أسابيع- سعال طويل الأمد يزداد سوءًا كلما مر الوقت بدل من التحسن .- التهابات الصدر التي تستمر في العودة عدة مرات- سعال مصحوبا بالدم- وجع أو ألم عند التنفس أو السعال- ضيق التنفس المستمر- التعب المستمر أو نقص الطاقة- فقدان الشهية أو فقدان الوزن غير المبررفإذا كنت تعاني من اى عرض من هذه الاعراض ، يجب أن تذهب إلى طبيب عام فورا وتجرى الفحوصات اللازمة في اسرع وقت.وتوجد مجموعة أخرى من اعراض سرطان الرئة ولكنها أقل انتشارا ولا تظهر لدى عدد كبير من المصابين :- تغيرات في مظهر أصابع ، مثل أن تصبح أكثر انحناءًا أو أن تصبح نهاياتها أكبر (وهذا ما يُعرف باسم تعجر الأصابع )- المعاناة من صعوبة في البلع أو ألم عند البلع- وجود أزيز- الصوت الأجش- تورم في الوجه أو الرقبة- ألم مستمر في الصدر أو الكتفيصيب سرطان الرئة كبار السن بشكل رئيسي، إنه نادر الحدوث لدى الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 40 عامًا على الرغم من أن الأشخاص الذين لم يدخنوا مطلقًا يمكن أن يصابوا بسرطان الرئة ، إلا أن التدخين هو السبب الأكثر شيوعًا (يمثل حوالي 72 ٪ من الحالات، وذلك لأن التدخين يتضمن استنشاق عدد من المواد السامة المختلفة بانتظام.