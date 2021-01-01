

عجينة الطعمية عجينة الطعمية

قدمت خبيرة التغذية الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك؛ طريقة تحضير عجينة الطعمية.



مقادير عجينة الطعمية:

نصف كيلو فول مدشوش مقشر ومنقوع طوال الليل

خضرة متنوعة(كرات-جذور البصل الاخضر الخضراء-شبت-كزبرة بقدونس)

10 فصوص ثوم .

توابل(ملعقتين كبار ملح-شطة حسب الرغبة-نصف ملعقة فلفل اسمر-ملعقتين كزبرة مطحونة

-اربع ملاعق صغيرة كمون مطحون) 1 ملعقة كبيرة بيكنج باودر 1 بصلة متوسطة الحجم.



طريقة تحضير عجينة الطعمية ...

صفّي الماء من الفول ويغسل مرة واحدة و يفرم في الكبة حتي يصبح كالعجين و يصب في وعاء ؛بعد غسل و تقطيع الخضرة و البصل افرميهم في الكبة مع الثوم و باقي التوابل حتي تمام الفرم.

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ضعي الخليط السابق علي الفول ثم يعاد ضربهما معا من جديد حتي يتجانسا تماما تحكمي في خشونة ونعومة العجينة حسب رغبتك.احفظيها في اكياس في الفريزر..عند الاستخدام اقليها في زيت غزير ويمكنكِ وضع القليل من الكزبرة على وجه العجينة أثناء القلي للحصول على مذاق الفلافل الجاهزة.