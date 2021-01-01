لا يمكن التأكد من الأمر.. هل يمنع لقاح فايرز من انتقال كورونا؟



لقاح فايرز لقاح فايرز

يشعر العالم أجمع بالخوف من تفاقم انتشار فيروس كورونا، ولكن مع ظهور العديد من اللقاحات الفعالة فقد يبث بعض الأمل في نفوس الأشخاص حول العالم بالقرب من انتهاء هذه الأزمة، والعودة إلى حياتنا الطبيعية مرة أخرى.



وقال ألبرت بورلا رئيس "فايزر" إن شركة الأدوية الأميركية العملاقة "ليست متأكدة" مما إذا كان لقاح فايزر المضاد لكورونا يمنع نقل عدوى الفيروس التاجي من شخص تم تطعيمه إلى الآخرين.



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وأضاف بورلا في مداخلة هاتفية مع "إن بي سي التليفزيونية الأمريكية، أنه في نوفمبر الماضي، أعلنت الشركتان أن لقاح فايزر حقق نجاحا يزيد على 90 بالمئة في التجارب السريرية، مما جعل الشركة تتقدم بطلب للسلطات الأميركية للحصول على ترخيص.وأعلنت بريطانيا بأنها أول دولة تصرح باستخدام لقاح فايزر رسميا، ومن المتوقع أن تبدأ جولة التطعيمات الأولى خلال أيام قليلة، وعلى الرغم من ذلك لم يثبت الباحثون ان الحصول على اللقاح لا يمنع من الحاصلين عليه من نقل الفيروس للآخرين ام لا.ورغم أن اللقاح أظهر نتائج واعدة، فقد ظهرت تحديات تتعلق بنقله وتوزيعه، حيث يجب تخزينه في درجات حرارة تصل إلى 80 تحت الصفر، مما أدى إلى زيادة الطلب على الجليد الجاف.وأضاف بورلا، أنه بمجرد حفظ لقاح فايزر في أجواء شديدة البرودة، يجب استخدامه في غضون 4 أو 5 أيام أو التخلص منه، علما أنه يتم تلقيه على جرعتين متباعدتين.وقال مسؤولو الصحة في الولايات المتحدة، إنه "إذا تمت الموافقة على لقاح فايزر، فقد تكون الجولة الأولى من التطعيمات متاحة للعاملين في مجال الرعاية الصحية والأفراد المعرضين لمخاطر عالية قبل نهاية العام الجاري.