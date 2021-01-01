وفري فى النقدية وحضري بيتزا الجلاش بمذاق جديد



بيتزا الجلاش بيتزا الجلاش

تقدم الشيف نجلاء الشرشابى طريقة عمل بيتزا الجلاش، بمذاق لا يقاوم وشكل مشهى ولذيذ.



مقادير بيتزا الرقاق

رقاق ناشف

لبن او ماء

سمنة او زيت



صلصة بيتزا

زيتون حلقات

فلفل الوان

جبنة رومي

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موتزاريلادجاج مكعباتبصلبهاراتملحفلفل اسودزيتطريقة تحضير بيتزا الرقاق-في صنية فرن يوضع كوب من اللبن ثم يغمس فيه الرقاق-تدهن الصينية بالسمنة ثم ترص فيه طبقات الرقات-يدعم ما بين طبقات الرقاق بالسمنة-في طاسة، يشوح البصل في السمنة ثم تشوح مكعبات الدجاج-وتتبل بالملح والفلفل والبهارات-ترص طبقات الرقاق ثم تدهن آخر طبقة بالصلصة ثم توضع حشوة الدجاج والجبن والزيتون-تدخل الفرن حتى تمام النضج وتقدممقادير بيتزا الجلاش للشيف نحلاء الشرشابيجلاشسمنةلحمة مفرومةبصل مفرومزيتبهاراتملحفلفل أسودعصير طماطمزعتر جافثوم مفرومجبنة رومي مبشورةجبنة موتزاريلا مبشورةزيتون حلقاتفلفل ألوانبيضلبنطريقة تحضير بيتزا الجلاش-تشوح اللحمة المفرومة ثم تضاف سمنة وبصل، وتتبل بملح وفلفل وبهارات ثم يضاف عصير طماطم وفلفل ألوان وزيتون وثوم وزعتر- يقطع الجلاش-يخفق بيض ولبن ويتبل بملح وفلفل ثم تضاف سمنة ودقيق-يدهن قاع الصينية بسمنة ثم يرص الجلاش ويرش بخليط البيض واللبن-يوضع خليط اللحمة ثم الجبن على الوجه- تدخل الفرن حتى تمام النضج