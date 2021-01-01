منها الجز على الأسنان والأكل بشراهة.. 19 عادة خاطئة تدمر الأسنان



عادة خاطئة تدمر الأسنان عادة خاطئة تدمر الأسنان

يتبع الكثير من الأشخاص عادات خاطئة تدمر صحة الأسنان وتمثل ضرر بالغ لا يمكن إصلاحه بالرغم من استصغار البعض هذه العادات الكارثة لصحة الأسنان واتباع هذه العادات الخاطئة شبه يوميا بجهل ما مدي تأثيرها على الأسنان ، لذلك نكشف لكم 19 عادة خاطئة تدمر الأسنان وتلحق بها ضرر كبير.



مضغ الثلج



إنه طبيعي وخالي من السكر ، لذلك قد تعتقد أن الثلج غير ضار. لكن مضغ المكعبات الصلبة والمجمدة يمكن أن يكسر أسنانك وإذا كان قضم بصوت فهذا يزعج الأنسجة الرخوة داخل السن ، فقد يتبع ذلك آلام الأسنان المنتظمة، قد تسبب الأطعمة الساخنة والأطعمة الباردة ضربات سريعة وحادة من ألم الأسنان المستمر، في المرة القادمة التي تشعر فيها بالحاجة إلى تناول الثلج ، امضغ بعض العلكة الخالية من السكر بدلًا من ذلك.

قد يعجبك أيضا...

ممارسة الرياضة بدون حارس للفمسواء كنت تلعب كرة القدم أو الهوكي أو أي رياضة أخرى تتطلب الاحتكاك الجسدي ، فلا تدخل اللعبة بدون واقي الفم. قطعة من البلاستيك المقولب تحمي الصف العلوي للأسنان. بدونها ، يمكن أن تتشقق أسنانك أو حتى تقطع عندما تصبح الحركة قاسية. يمكن شراء واقيات الفم ذاتية التركيب من المتجر ، أو يمكنك الحصول على واحد مخصص من قبل طبيب أسنانك.زجاجات النومليس من السابق لأوانه أبدًا حماية الأسنان. إن إعطاء الطفل زجاجة عصير أو حليب أو تركيبة قبل النوم يمكن أن يضع أسنانًا جديدة على طريق التسوس، قد يعتاد الطفل على النوم مع الزجاجة في فمه ، واستحمام الأسنان بالسكريات طوال الليل. من الأفضل إبقاء الزجاجات بعيدًا عن السرير.ثقوب اللسانقد يكون ثقب اللسان أمرًا شائعًا ، لكن العض على الحلق المعدني يمكن أن يكسر السن، تشكل ثقوب الشفاه خطرا مماثلا، وعند احتكاك المعادن باللثة ، يمكن أن يتسبب ذلك في تلف اللثة وقد يؤدي إلى فقدان الأسنان. يعتبر الفم أيضًا ملاذًا للبكتيريا ، لذا فإن الثقوب تزيد من خطر الإصابة بالعدوى والقروح. أيضًا ، مع ثقب اللسان ، هناك خطر حدوث ثقب في وعاء دموي كبير ، مما قد يؤدي إلى نزيف حاد. خلاصة القول ، ناقش المخاطر الصحية مع طبيب أسنانك أولًا.الجز على الأسنانصرير الأسنان ، أو صرير الأسنان ، يمكن أن يضعف الأسنان بمرور الوقت، غالبًا ما يكون سببها الإجهاد وعادات النوم، هذا يجعل من الصعب السيطرة عليها، يمكن أن يقلل تجنب الأطعمة الصلبة أثناء النهار من الألم والضرر من هذه العادة، يمكن أن يؤدي ارتداء واقي الفم ليلًا إلى منع الضرر الناجم عن الطحن أثناء النوم.قطرات الكحةفقط لأن قطرات السعال تُباع في ممر الأدوية لا يعني أنها صحية، معظمها مليء بالسكر، لذلك بعد تهدئة حلقك باستخدام أقراص استحلاب ، تأكد من تنظيفها جيدًا، سواء جاء السكر من قطرة سعال أو حلوى صلبة ، فإنه يتفاعل مع اللويحة اللاصقة التي تغلف أسنانك، ثم تقوم البكتيريا الموجودة في اللويحة بتحويل السكر إلى حمض يأكل مينا الأسنان، مرحبا ، تجاويف.حلوى جيلاتينيةجميع المعالجات السكرية تعزز تسوس الأسنان ، ولكن يصعب تحمل بعض الحلوى، تلتصق العلكة بالأسنان وتحافظ على السكر والأحماض الناتجة على اتصال مع مينا الأسنان لساعات، إذا لم يكن يومك كما هو بدون مخلوق علكة ، فقم ببث الزوجين أثناء الوجبة بدلًا من تناولها كوجبة خفيفة منفصلة، ينتج المزيد من اللعاب أثناء الوجبات ، مما يساعد في شطف قطع الحلوى والأحماض.مشروب غازيالحلوى ليست الجاني الوحيد عندما يتعلق الأمر بإضافة السكر. يمكن أن تحتوي المشروبات الغازية على ما يصل إلى 11 ملعقة صغيرة من السكر لكل وجبة. لزيادة الطين بلة ، تحتوي المشروبات الغازية أيضًا على أحماض الفوسفوريك والستريك ، التي تتآكل مينا الأسنان، المشروبات الغازية الخاصة بالدايت تسمح لك بتخطي السكر ، لكنها قد تحتوي على المزيد من الأحماض في شكل المحليات الصناعية.فتح الأشياء بأسنانكقد يكون فتح أغطية الزجاجات أو العبوات البلاستيكية بأسنانك أمرًا مريحًا ، لكن هذه عادة تجعل أطباء الأسنان ينكمشون. يمكن أن يؤدي استخدام أسنانك كأدوات إلى تشققها أو تشققها. بدلًا من ذلك ، احتفظ بالمقص وفتاحات الزجاجات في متناول يدك. خلاصة القول ، يجب استخدام أسنانك للأكل فقط.المشروبات الرياضيةليس هناك شك في أن مشروبًا رياضيًا باردًا منعشًا بعد التمرين الجيد. لكن هذه المشروبات عادة ما تحتوي على نسبة عالية من السكر. مثل الصودا أو الحلوى ، المشروبات الرياضية السكرية تسبب هجومًا حمضيًا على مينا أسنانك، شربها بشكل متكرر يمكن أن يؤدي إلى التسوس، أفضل طريقة للبقاء رطبًا في صالة الألعاب الرياضية هي شرب الماء الخالي من السكر والسعرات الحرارية.عصير فواكهعصير الفاكهة مليء بالفيتامينات ومضادات الأكسدة ، ولكن للأسف معظم العصائر مليئة بالسكر، يمكن أن تحتوي بعض العصائر على قدر من السكر لكل حصة مثل الصودا، على سبيل المثال ، يوجد فقط 10 جرامات من السكر في صودا البرتقال أكثر من عصير البرتقال، الفاكهة حلوة بشكل طبيعي ، لذا ابحث عن العصير الذي لا يحتوي على سكر مضاف، يمكنك أيضًا تقليل محتوى السكر عن طريق تخفيف العصير ببعض الماء.رقائق البطاطسستعمل البكتيريا الموجودة في البلاك أيضًا على تفكيك الأطعمة النشوية إلى حمض، يمكن أن يهاجم هذا الحمض الأسنان خلال العشرين دقيقة القادمة، حتى لفترة أطول إذا كان الطعام عالقًا بين الأسنان أو تناولت وجبة خفيفة في كثير من الأحيان، قد ترغب في تنظيف الأسنان بالخيط بعد تناول رقائق البطاطس أو الأطعمة النشوية الأخرى التي تميل إلى أن تعلق في الأسنان.وجبات خفيفة مستمرةيُنتج تناول الوجبات الخفيفة لعابًا أقل من الوجبة ، مما يترك بقايا الطعام في أسنانك لساعات أطول. تجنب تناول الوجبات الخفيفة بشكل متكرر ، والتزم بالوجبات الخفيفة منخفضة السكر والنشا - على سبيل المثال ، أصابع الجزر.مضغ أقلام الرصاصهل سبق لك أن تمضغ قلمك الرصاص عند التركيز على العمل أو الدراسة؟ مثل طحن الثلج ، يمكن أن تتسبب هذه العادة في تشقق الأسنان أو تكسرها، تعد العلكة الخالية من السكر خيارًا أفضل عندما تشعر بالحاجة إلى المضغ، سيؤدي ذلك إلى تدفق اللعاب ، مما يجعل الأسنان أقوى ويحمي من الأحماض التي تتغذى على المينا.شرب القهوةيمكن أن يتسبب لون القهوة الغامق وحموضتها في اصفرار الأسنان بمرور الوقت، لحسن الحظ ، تعتبر هذه البقع من أسهل البقع التي يمكن معالجتها بطرق التبييض المختلفة، تحدث إلى طبيب أسنانك إذا كنت قلقًا بشأن تغير لون أسنانك.التدخينيمكن للسجائر ومنتجات التبغ الأخرى أن تلطخ الأسنان وتتسبب في تساقطها نتيجة لأمراض اللثة، يمكن أن يسبب التبغ أيضًا سرطان الفم والشفتين واللسان، إذا كنت تبحث عن سبب آخر للإقلاع ، فكر في ابتسامتك.شرب النبيذ الاحمرتتآكل الأحماض الموجودة في النبيذ مينا الأسنان ، مما يخلق بقعًا خشنة تجعل الأسنان أكثر عرضة للتلطيخ، يحتوي النبيذ الأحمر أيضًا على صبغة عميقة تسمى الكروموجين والعفص ، والتي تساعد اللون على الالتصاق بالأسنان، هذا المزيج يجعل من السهل بقاء اللون الأحمر للنبيذ معك لفترة طويلة بعد أن يفرغ الكأس.شرب النبيذ الأبيضقد تعتقد أن التمسك بالنبيذ الأبيض سيوفر لك أسنانك، لكن الأحماض لا تزال تضعف المينا ، تاركة الأسنان مسامية وعرضة للتلطيخ من المشروبات الأخرى ، مثل القهوة، المضمضة بالماء بعد الشرب أو استخدام معجون الأسنان بعامل مبيض خفيف يمكن أن يقاوم آثار تلطيخ النبيذ الأحمر والأبيض.الاكل بشراهةغالبًا ما يتضمن الإفراط في تناول الطعام كميات كبيرة من الحلويات ، مما قد يؤدي إلى تسوس الأسنان، يمكن أن يؤدي الإفراط في تناول الطعام والتطهير (الشره العصبي) إلى إلحاق المزيد من الضرر بصحة الأسنان. يمكن أن تؤدي الأحماض القوية الموجودة في القيء إلى تآكل الأسنان وتجعلها هشة وضعيفة، هذه الأحماض تسبب أيضًا رائحة الفم الكريهة، يمكن أن يؤدي الشره المرضي إلى مجموعة متنوعة من المشاكل الصحية الخطيرة ، لذا تأكد من التحدث إلى طبيبك إذا كنت تقوم بالتطهير.