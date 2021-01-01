طريقة عمل دجاج مقلي مقرمش وبطاطس ودجز



دجاج مقلي مقرمش دجاج مقلي مقرمش

الدجاج المقلي واحد من أشهى الوصفات التي يطلبها الأطفال وتجتهد الأمهات في تحضيرها بطعم وقرمشة التتبيلة السرية للمطاعم الجاهزة، لكنها لم تجد طريقها للنجاح في كل الأوقات.



ولذلك، لتوفير الوقت والمجهود في تجربة وصفات متعددة، اليوم نقدم لكم طريقة عمل دجاج مقلي بطريقة الشيف نجلاء الشرشابى.



المكونات:

دجاجة 8 قطع

2 كوب لبن رايب

بصلة مبشورة

2 كوب دقيق

زيت

ملح وفلفل

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طريقة تحضير دجاج مقلي مقرمش-تبلي الدجاجة بالبصل والملح والفلفل-انقعيها في اللبن الرايب لمدة 12 ساعة-ضعيها في الدقيق واقليها في الزيت-بعد القلي، ضعيها في صينية في الفرن حتى النضج.دجاج مقليأسرار قرمشة الدجاج المقلي:سر قرمشة الدجاج المقلي في طريقة تحضيرها، فهناك بعض الخطوات الأساسية والبسيطة التي تعطيك أفضل النتائج. إليك أهم نصائح شيفات سفرة للحصول على دجاج مقرمش لا يُقاوم.حجم الدجاج:يقطع الدجاج إلى شرائح متساوية، وخاصة إذا كانت صدور لأنها تحتاج إلى وقت إضافي لتنضج.لذلك تقطع إلى شرائح صغيرة متساوية مع باقي الدجاج حتى تنضج كلها في نفس الوقت.تتنبيلة إضافية:قبل غمس الدجاج في التتبيلة، تنقع لبضع ساعات في طبق به لتر ماء وربع كوب ملح وربع كوب سكر وبهاراتك المفضلة مثل البابريكا والزعتر.الزيت الغزير:يعطي الزيت نكهة مميزة ولون ذهبي، لذلك يجب اختيار النوع المناسب لزيت القلي.كذلك درجة حرارة الزيت، ضع القليل من الدقيق فيه عندما يسخن. إذا أصدر صوت قلي فهو جاهز للاستخدام الآن.المصفاة وليس المناديل الورقية:حتى لا يصبح الدجاج رطبًا ويفقد قرمشته، يوضع في مصفاة كبيرة أو على شبكة الشواء.نصائح "سفرة" لتحضير تتبيلة الدجاج:-التتبيلة يجب أن تحتوي على كمية مناسبة من الملح؛ فهو القادرعلى منح طبختك نكهتها المميزة.-يمكنك الاستغناء عن البصل، فبعض الأشخاص لا يفضلونه في الطعام عمومًا ولا حتى رائحته.طبق جانبي طريقة عمل بطاطس الودجزالبطاطس الودجز طبق جانبي لذيذ وجميل الشكل عند تحضيره بين العزومات، ولكن ليحضر بطعم وشكل المقدمة في المطاعم يجب الانتباه لعدة نقاط هامة.البطاطس النيئةيجب الانتباه أن البطاطس الودجز لا تحضر بالبطاطس النيئة بل يجب أن تسلق في مياه مغلية لمدة 5 دقائق لا أكثر ولا أقل، حتى لا تبقى نيئة أو تتفتت مع التسوية الطويلة.التقطيعلا تقطع البطاطس بأحجام كبيرة جدًا أو صغيرة؛ حتى تبقى بشكلها وتتحمل التسوية التي تبدأ بالسلق ثم الشوي في الفرن.البهارات الطازجةعند تتبيل البطاطس الودجز بعد السلق وقبل دخولها الفرن، يجب أن تتبل بتوابل وبهارات ناعمة بودرة وليس توابل ورقية طازجة كاملة الحجم لأنها ستحترق عند دخولها الفرن مع الحرارة وتفسد طعم البطاطس.النار العاليةيجب أن توضع البطاطس الودجز على حرارة متوسطة عند وضعها في الفرن، حتى تعطى لها الفرصة للتسوية الكاملة من الداخل جيدًا دون أن تحترق من الخارج.