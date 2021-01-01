لذيذة و شهية.. طريقة عمل خلية النحل بالجبنة



طريقة عمل خلية النحل بالجبنة طريقة عمل خلية النحل بالجبنة

خلية النحل بالجبنة من المعجنات الشهية و اللذيذة التي يمكنك تجديد سفرتك من خلال إعدادها و تقديمها لأفراد أسرتك، وتقدم الشيف منال العالم طريقة عمل خلية النحل بالجبنة بأسهل الخطوات.



مقادير خلية النحل بالجبنة

العجينة:

3 كوب دقيق

ملعقة كبيرة خميرة فورية ناعمة

ملعقة صغيرة بيكنج باودر

ملعقة صغيرة ملح

ربع كوب سكر

ربع كوب حليب بودرة مجفف

ربع كوب زيت ذرة

كوب ماء دافئ

ملعقة صغيرة فانيليا سائلة



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حشو خلية النحل بالجبنة200 جرام جبن كريميعلبة كبيرة حليب مركز محلىللتغطيةربع كوب زبدة مذابةربع كوب سكر2 ملعقة كبيرة قرفةطريقة تحضير خلية النحل بالجبنة- العجينة:في وعاء الخلاط ضعي ٢ أكواب من الدقيق، الخميرة، البيكنج باودر، الملح والسكر والحليب. ثبتي مضرب العجين، شغلي الخلاط على سرعة متوسطة لعدة ثواني لتختلط المواد.أضيفي الزيت، الماء والفانيليا، شغلي على سرعة متوسطة إلى أن تتشكل عجينة ناعمة ثم أضيفي بقية الدقيق إذا كانت العجينة لينة جدا إستمري في تشغيل الخلاط لمدة ٤ إلى ٥ دقائق.- ضعي العجينة في طبق عميق مدهون بالزيت- غلفي العجينة بقطعة من النايلون ودعيها في مكان دافئ لمدة ساعة أو إلى أن يتضاعف حجمها.-أحضري طبق فرن مقاس ١٣ في ٩ بوصة.-خليط القرفة : في طبق ضعي الزبدة ، في طبق اخر ضعي القرفة والسكر.- قطعي العجينة الى كرات مقاس ١ بوصة تقريبا، قطعي كل مربع من الجبن الى أربعة قطع، افردي كرة من العجينة لتصبح مثل القرص الصغير ثم ضعي فيها الجبن واقفليها جيدا.- ضعي طرف العجينة في الزبدة لتتغطى بطبقة خفيفة ثم ضعيها في خليط القرفة لتتغطى بطبقة خفيفة.- رتبي كرات العجينة في الطبق، اتركيه في مكان دافئ لمدة ١٠ أو ١٥ دقيقة.- ثبتي الرف الشبكي في وسط الفرن، سخني الفرن إلى درجة حرارة ١٨٠م.- إخبزي خلية النحل لمدة ٣٠ إلى ٣٥ دقيقة أو إلى أن تصبح ذهبية اللون.- اخرجيها من الفرن ثم مباشرة وزعي عليها الحليب.