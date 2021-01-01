بـ تمثال برونزي.. مظاهرات جديدة ضد نتنياهو وشرطة إسرائيل تشعل الأزمة

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مظاهرات جديدة ضد نتنياهو

تشتعل الأوضاع فى إسرائيل تزامنًا مع استمرار المظاهرات ضد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو واستخدم المحتجين اسلوبًا جديدة بتنصيب تمثال برونزي مناهض لـ نتنياهو وأشعلت الشرطة الإسرائيلية الأزمة بردها العنيف على المتظاهرين.

وذكرت صحيفة "يديعوت احرونوت" العبرية اليوم السبت أن المتظاهرون وضعوا تمثالًا من البرونز يبلغ وزنه 6 أطنان ويرتفع إلى 5.5 متر بالقرب من مقر إقامة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وتم تصويره وهو يحمل العلم الإسرائيلي وقامت شرطة تل ابيب بضرب المتظاهرين بخراطيم المياه.

ونصب المتظاهرون التمثال في ساحة باريس بالقدس ، ليكون محور التظاهرات ضد نتنياهو في الأشهر الأخيرة ووصل مفتشو بلدية القدس برفقة الشرطة إلى مكان التظاهرات لإخلاء التمثال باستخدام رافعة وتم إجلاؤه بالقوة.

وقالت الصحيفة ان ذلك التمثال يرمز إلى المتظاهر الإسرائيلي الشهير الذي يدعي "نمرود جروس".

المصدر: صحيفة "يديعوت احرونوت" العبرية

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