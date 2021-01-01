أحمد الشيخ يٌرحب باللعب لنادي الزمالك، في حين لا يمانع النادي الأبيض ضم اللاعب بعدما رحب جايمي باتشيكو المدرب البرتغالي للفريق بالفكرة.
وحسبما علم FilGoal.com فإن الزمالك سيعقد جلسة حاسمة مع أحمد الشيخ مساء اليوم السبت، للاتفاق على التفاصيل المادية قبل التوقيع معه بشكل رسمي.
أحمد الشيخ توج قبل أيام بدوري أبطال إفريقيا رفقة الأهلي، قبل أن يعلن النادي الأحمر عدم إدراج اسمه في قائمة الفريق للموسم الجديد، وليصبح بالتبعية لاعب حر للتوقيع مع أي فريق.
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التعليقات على خطوة تفصل أحمد الشيخ عن الزمالك
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