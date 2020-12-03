تعرف على أسعار العملات اليوم السبت 5 ديسمبر 2020

واصلت أسعار العملات استقراراها اليوم السبت5 ديسمبر 2020 وسجلت متوسطاتها في البنك المركزى المصرى كالتالى: دولار أمريكى 15.6172 جنية للشراء 15.7172 جنية للبيع.
وسجل اليورو 18.9765 جنية للشراء 19.1011 جنية للبيع، وسجل جنيه إسترلينى 21.0036 جنية للشراء 21.1302 جنية للبيع، وفرنك سويسرى 17.5199 جنية للشراء 17.6400 جنية للبيع.
100 ين يابانى 14.9978 جنيه للشراء 15.0982 جنيه للبيع.
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