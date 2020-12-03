تعرف على أسعار العملات اليوم السبت 5 ديسمبر 2020

وعلى مستوى العملات العربية سجل ريـال سعودى​ 4.1635 جنية للشراء 4.1904 جنية للبيع،وسجل دينار كويتى​ 51.2746 جنية للشراء 51.6742 جنيه للبيع، وسجل 4.2794 جنية للبيع.اليوان الصينى​ بلغ 2.3847 جنيه للشراء 2.4006 جنيه للبيع.

واصلت أسعار العملات استقراراها اليوم السبت5 ديسمبر 2020 وسجلت متوسطاتها في البنك المركزى المصرى كالتالى: دولار أمريكى​ 15.6172 جنية للشراء 15.7172 جنية للبيع. وسجل اليورو​ 18.9765 جنية للشراء 19.1011 جنية للبيع، وسجل جنيه إسترلينى​ 21.0036 جنية للشراء 21.1302 جنية للبيع، وفرنك سويسرى​ 17.5199 جنية للشراء 17.6400 جنية للبيع. 100 ين يابانى​ 14.9978 جنيه للشراء 15.0982 جنيه للبيع.

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