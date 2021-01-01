تطايرت الجثث في الهواء..انفجار كارثي لمحطة تحلية مياه ضخمة

آخر الأخباراخبار العالم اليوم › تطايرت الجثث في الهواء..انفجار كارثي لمحطة تحلية مياه ضخمة

صورة الخبر: انفجار كارثي لمحطة تحلية مياه ضخمة
انفجار كارثي لمحطة تحلية مياه ضخمة

حادث مأساوي هز الشارع البريطاني، فقد لقي 4 أشخاص حتفهم في انفجار بمحطة معالجة مياه الصرف الصحي بالقرب من بريستول.

فقد مايكل جيمس 64 عامًا، وبريان فيكري 63 عامًا، ورايموند وايت 57 عامًا، ولوك ويتون 16 عامًا، حياتهم في الحادث المأساوي الذي وقع صباح الخميس.

هرعت طواقم الطوارئ إلى مكان الحادث في مركز إعادة تحلية المياه Wessex Water في بريستول في أفونماوث في الساعة 11.20 من صباح يوم الخميس.

ويعتقد أن الضحايا كانوا يعملون فوق خزان مياه الصرف الصحي عندما انفجر وأدى إلى تحليق جثة على بعد حوالي 150 مترا من الانفجار.

وقالت الشرطة أفون وسومرست إن شخصا خامسا أصيب بإصابات لا تهدد حياته وهو الآن في المنزل، لكن لن ينجم أية إصابات عن الحادث.

وكتبت الشرطة: ،"نحن نقدر تأثير هذه الحادثة على المجتمع المحلي ونشكر المتضررين على صبرهم أثناء تنفيذ عملنا الاستقصائي.. فريق شرطة الحي المحلي متاح لمعالجة أي مخاوف قد تكون لدى أفراد الجمهور.

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على تطايرت الجثث في الهواء..انفجار كارثي لمحطة تحلية مياه ضخمة

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
73797

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager