تطايرت الجثث في الهواء..انفجار كارثي لمحطة تحلية مياه ضخمة

حادث مأساوي هز الشارع البريطاني، فقد لقي 4 أشخاص حتفهم في انفجار بمحطة معالجة مياه الصرف الصحي بالقرب من بريستول.
فقد مايكل جيمس 64 عامًا، وبريان فيكري 63 عامًا، ورايموند وايت 57 عامًا، ولوك ويتون 16 عامًا، حياتهم في الحادث المأساوي الذي وقع صباح الخميس.
هرعت طواقم الطوارئ إلى مكان الحادث في مركز إعادة تحلية المياه Wessex Water في بريستول في أفونماوث في الساعة 11.20 من صباح يوم الخميس.
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