روسيا تبدأ حملة تطعيم مواطنيها بأول لقاح في العالم

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أعلنت السلطات الروسية اليوم بدء الجهود الكبرى لحملة تطعيم شاملة ضد كورونا المستجد، بأحدث اللقاحات الروسية التي تم التوصل إليها قبل أشهر.



وفق ما ذكرت وسائل إعلام روسية، فستقوم الفرق الطبية بتطعيم الناس بلقاح "سبوتنيك في" ، في مختلف العيادات الطبية.



أفادت السلطات أن التطعيم سيكون في بادئ الأمر للفئات الأكثر تعرضًا للخطر في مجالات الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية في المدنية ولكبار السن.

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وقبل يومين، أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ببدء حملة تطعيم "واسعة النطاق" ضد فيروس كوفيد -19.جاء تحرك بوتين بعد ساعات من أن إعلان بريطانيا أنها أصبحت أول دولة في الغرب تسمح باستخدام لقاح ضد فيروس كورونا الذي طورته شركة الأدوية الألمانية والأمريكية بيونتيك وفايزر.وصفت روسيا لقاحها المطور محليًا ، Sputnik V ، بأنه "أول لقاح مسجل لـ COVID-19 في العالم" بعد أن أعطته الحكومة الموافقة التنظيمية في أوائل أغسطس.وفي أغسطس الماضي ولطمأنة الناس، قال الزعيم الروسي في ذلك الوقت إن من بين أوائل المتلقين للقاح كانت إحدى بناته.بينما قال بوتين قبل يومين إن أكثر من مليوني جرعة من لقاح سبوتنيك في "تم إنتاجها أو سيتم إنتاجها في الأيام القليلة المقبلة".ذكر بوتين للمسؤولين الحكوميين: "هذا يمنحنا الفرصة للبدء بالتطعيم الجماعي ، وبالطبع ، كما اتفقنا ، أولًا وقبل كل شيء المجموعتين المعرضتين للخطر - الأطباء والمعلمين"، وكلف نائبة رئيس الوزراء تاتيانا جوليكوفا بـ "تنظيم الأمر".وقالت جوليكوفا إن التطعيمات ستكون طوعية ومجانية وأن الحكومة تتطلع إلى إشراك مجموعات سكانية أخرى في حملة التطعيم.تم تطوير لقاح Sputnik V من قبل معهد جماليا في موسكو، وتم ذلك من خلال دراسة متقدمة شملت 40.000 متطوع بعد أسبوعين من حصول اللقاح على موافقة الحكومة، والتجارب على اللقاح لاتزال جارية.قال وزير الصحة ميخائيل موراشكو إن أكثر من 100 ألف شخص في روسيا تلقوا اللقاح .ذكر كيريل ديميترييف ، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي الذي يمول تطوير سبوتنيك في ، أنه تم تطعيم حوالي 25000 شخص بجرعتين من اللقاح "كجزء من تجربة سريرية".في الشهر الماضي ، قال مطورو اللقاح إن التحليل المؤقت لبيانات التجارب أظهر أنه فعال بنسبة 91.4٪.واستند الاستنتاج إلى 39 إصابة بين 18794 مشاركًا في الدراسة تلقوا جرعات من اللقاح أو الدواء.الصين تستعد لإعلان مفاجأتها الكبرى في منتصف 2021| فما هي؟اجتاحت روسيا موجة تفشي للمرض هذا الخريف ، حيث بلغت أعداد الإصابات المؤكدة بفيروس كوفيد -19 والوفيات بانتظام مستويات جديدة وتتجاوز بشكل كبير تلك التي تم الإبلاغ عنها في الربيع.أعلنت روسيا ، عن تسجيل رقم قياسي يومي للوفيات الناجمة عن فيروس كورونا ، بلغ 589 حالة وفاة قبل أيام.يعد إجمالي الحالات المؤكدة في روسيا البالغ أكثر من 2.3 مليون حالة وهو رابع أكبر عدد من الحالات في العالم.