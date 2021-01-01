قامت شركة للنقل العام، في شانغهاي بالصين، بتجهيز جراجات الحافلات والأتوبيسات بمصابيح الأشعة فوق البنفسجية UV القاتلة للميكروبات، في محاولة لتعقيم الحافلات والقضاء على فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” (COVID-19).
ويتم التحكم في عملية التعقيم باستخدام الأشعة فوق البنفسجية UV عن بعد، حيث تقضي كل حافلة مدة 5 دقائق في نطاق الأشعة للقضاء على مسببات العدوى، سواء فيروس كورونا أو سارس SARS.
وتستخدم تقنية التعقيم باستخدام الأشعة فوق البنفسجية UV في المستشفيات ومحطات معالجة المياه وتعقيم الطائرات وفي مصانع الصناعات الغذائية، حيث تدمر الأشعة المادة الوراثية للفيروسات وتمنعها من الانتشار والتكاثر.
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التعليقات على الصين تعقم جراجات الأتوبيسات بالأشعة فوق البنفسجية للقضاء على فيروس كورونا
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