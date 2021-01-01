قال مسؤولو وكالة الفضاء اليابانية، الجمعة، إن المركبة الفضائية "هايابوسا 2" تسير في مسارها المقصود مع اقترابها من الأرض لتسليم كبسولة تحتوي على عينات من كويكب بعيد يمكن أن توفر أدلة على أصل النظام الشمسي والحياة على كوكب الأرض.
وتركت المركبة الفضائية الكويكب ريوغو، على بعد حوالي 300 مليون كيلومتر (180 مليون ميل) قبل عام.
وسيتم إطلاق الكبسولة على بعد 220 ألف كيلومتر (136700 ميل) في الفضاء وتهبط في منطقة نائية قليلة السكان في ووميرا بأستراليا، الأحد.
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التعليقات على مركبة فضائية تقترب من الأرض.. لكشف "أسرار مجهولة"
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