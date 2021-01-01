

حصاد الأسبوع | طرح بيجو 2008 ومازدا 3 موديل 2021.. وزيادة على أسعار سيارة سيدان في مصر حصاد الأسبوع | طرح بيجو 2008 ومازدا 3 موديل 2021.. وزيادة على أسعار سيارة سيدان في مصر

شهد قطاع السيارات المصري العديد من الأحداث منذ بداية الأسبوع الجاري، حيث طُرحت موديلات وطرازات جديدة في السوق المصري، علاوة على تغييرات سعرية نالت بعض السيارات، ومن خلال ذلك التقرير نرصد حصاد الأخبار على مدار الأسبوع.



في البداية انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي الكثير من الأخبار حول استحواذ شركة المنصور للسيارات على توكيل علامة فيات التجارية في مصر، أو وجودها في السوق المصري كوكيل لفيات إلى جانب شركة دينامكس، وكيل العلامة الإيطالية فيات في السوق المصري في الوقت الحالي، كما انتشرت هذه الأخبار أيضاً في سوق السيارات بين التجار والموزعين.



وبدوره نفى عماد حلمي، رئيس مجلس إدارة شركة دينامكس، في تصريح لـ "عالم السيارات" هذه الأخبار مؤكداً استمرار شركة دينامكس كوكيل وحيد لعلامة فيات في السوق المصري، وأن ما يتردد من أخبار حول وجود المنصور كوكيل آخر لفيات في مصر مجرد شائعات.

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وتستعد شركة أوتو جروب القصراوي، الشريك في وكالة بروتون مع مجموعة عز العرب والموزع المعتمد للعلامة التجارية في مصر، لطرح سيارة بروتون ساجا الفيس ليفت موديل 2021 رسمياً خلال أيام.ومن جهتها أعلنت شركة مانسكو، وكيل العلامة التجارية الفرنسية بيجو في مصر، منذ قليل عن طرح طراز بيجو 2008 الذي ينتمي لفئة السيارات الـ SUV، رسمياً في السوق المصري بسعر يبدأ من 340 ألف جنيه.أعلنت شركة دايموند موتورز الوكيل الوحيد لشركة ميتسوبيشي موتورز في مصر عن أسعار السيارة ميتسوبيشي إكسباندر موديل 2021 لتبدأ الفئة الأولي من 305,000 جنية والفئة الثانية 335,000 جنية.وأعلنت شركة دينامكس، وكيل علامة فيات الإيطالية في مصر، عن فتح باب الحجز على طرازات فيات الفان والملاكي التي تعمل بالغاز الطبيعي في السوق المصري، موضحة أن الموديلات الجديدة نالت استحسان وإعجاب كافة العملاء، وجاري تسليم الدفعات الأولى، وسيتم تسليم الدفعات التالية تباعاً خلال الأشهر القادمة والتى تعد اللإنطلاقة الحقيقية لسيارات فيات و فيات بروفشنال مع وكيلها الحصرى شركة داينامكس خلال عام 2021.وفى إطار سعيها نحو مزيد من تعزيز تواجدها ومكانتها فى السوق المصرية نجحت مجموعة EIM الوكيل الحصرى لعلامة رينو فى تدعيم فريقها من شبكة الموزعين بضم موزعا من أعرق وأبرز موزعى السيارات فى السوق المصرية .. الشركة المتحدة لتجارة السيارات ( القصراوى ).كما أعلنت شركة دايموند موتورز، وكيل علامة ميتسوبيشي في مصر، عن طرح طراز ميتسوبيشي إكليبس كروس موديل 2021 في السوق المصري بخمسة فئات.وتداول عددٌ من رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مجموعة صور لوصول "مازدا 3" الجديدة موديل 2021 للسوق المصري وقبل الإعلان الرسمي عنها من قبل وكيلها في السوق المحلي "أوتو غبور" وذلك خلال عرضها في فرع الوكيل بعمارات العبور بصلاح سالم.كما علم "عالم السيارات" من مصادر خاصة أن شركة دينامكس، وكيل العلامة التجارية فيات في السوق المصري، تعتزم الإعلان عن زيادة في أسعار طراز فيات تيبو موديل 2021 بقيمة 7 آلاف جنيهاً.ومن جانبها أعلنت شركة المنصور للسيارات وكيل علامات أوبل وشيفروليه فى السوق المصري عن وصول طراز أوبل جراند لاند موديل 2021 الى مصر ، ويأتي ذلك تأكيدًا لتصريحات سابقة لعالم السيارات من داخل شركة المنصور على توافر موديل 2021 مع بداية شهر ديسمبر .