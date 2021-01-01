

توقف فورًا.. 4 علامات تحذيرية فى سيارتك تنذرك بوجود خطر حال إضاءتها توقف فورًا.. 4 علامات تحذيرية فى سيارتك تنذرك بوجود خطر حال إضاءتها

تقوم شركات صناعة السيارات في مختلف أنحاء العالم بإضافة لمبات تحذيرية في تابلوه السيارة مع ربطها بالأجزاء الحيوية والسوائل الهامة في السيارة وذلك من أجل اكتشاف الأعطال في هذه الأجزاء مبكرا و قبل تفاقم الوضع وتحذير قائد السيارة ليقوم بعمل اللازم .



وإهمال الإشارات الضوئية التحذيرية في السيارة يؤدي إلى ظهور العديد من المشاكل بالتبعية، مع العلم أنه يمكن تفاديها من البداية، فكل إشارة تحمل وراءها مشكلة يجب التعامل معها فور حدوثها.



ومن خلال الصفحات التالية يمكنك التعرف على تلك العلامات التحذيرية:

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