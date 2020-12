بعد طرح موديل 2021.. الأسعار والمواصفات التفصيلية لـ أوبل جراند لاند في مصر بعد طرح موديل 2021.. الأسعار والمواصفات التفصيلية لـ أوبل جراند لاند في مصر

بعد إعلان شركة المنصور للسيارات وكيل علامات أوبل وشيفروليه فى السوق المحلي، عن طرح طراز أوبل جراند لاند موديل 2021 إلى في مصر، يرصد "عالم السيارات" من خلال هذا التقرير المواصفات الكاملة للسيارة في السوق المصري.



الفئات والأسعار



ويقدم طراز أوبل جراند لاند موديل 2021 بنفس مواصفات وتجهيزات موديلات 2020، وكذلك الأسعار التى جاءت كالتالى :

الفئةالسعر بالجنيه المصريElegance449,990Highline with Grip Control489,990Topline with Grip Control519,990الأبعاد والوزنالطول4477ممالعرض1856ممالارتفاع1609ممقاعدة العجلات2675مموزن السيارة بدون حمولة1360كجمسعة الشنطة514لترسعة خزان الوقود53 لترالمحرك والأداءسعة المحرك1600سي سي – تربوعدد الاسطواناتناقل الحركةأوتوماتيك سداسي السرعاتأقصى أداء163حصانأقصى عزم دوران240نيوتن/ مترالسرعة القصوى201كم/ ساعةالتسارع من0لـ100كم/ ساعة9.4 ثانيةمواصفات الأمان والسلامةالفئة الأولى ""Elegance-4 وسائد هوائية-نظام فرامل مانعة للانغلاق ABS-برنامج توزيع الكتروني لقوة الفرامل EBD-نظام الاتزان الالكتروني ESP-برنامج مانع الانزلاق-مساعد للطرق الصاعدة-باور ستيرنج ذات حساسات للسرعة-نظام مراقبة ضغط الإطاراتالفئة الثانية "" Highline with Grip Controتأتي الفئة الثانية من أوبل جراند لاند X بنفس مواصفات الأمان والسلامة المتوفرة في الفئة الأولى.الفئة الثالثة "" Topline with Grip Controlتأتي الفئة الثالثة من أوبل جراند لاند X بنفس مواصفات الأمان والسلامة المتوفرة في الفئة الأولى والثانية.التجهيزات ومواصفات الفئة الأولى من أوبل جراند لاند 2021 X " "Elegance:تأتي الفئة الأولى من أوبل جراند لاند بالعديد من مواصفات الأمان والسلامة والتي تتمثل في وجود عجلة قيادة متعددة المهام، وقابلة للضبط والإمالة، سنترال لوك وريموت كنترول، زجاج كهرباء، مثبت ومحدد سرعة، راديو، تطبيقات أدرويد أوتو وأبل كار بلاي، ربط السيارة بالهاتف عبر البلوتوث، USB، شاشة 7 بوصة تعمل باللمس، 6 سماعات، شاشة بيانات، فوانيس شبورة أمامية، إضاءة نهارية ليد، مصابيح خلفية ليد، زجاج للخصوصية، تسخين للزجاج الخلفي، إضاءة أمامية وخلفية في السقف، مساحات خلفية، مخارج تبريد خلفي سفلي، فرامل يد كهرباء، ولاعة وطفاية، سقف بانوراما بغطاء كهربائي، حامل أكواب أمامي وخلفي، مسند يد أمامي، ضبط وتسخين المرايات كهربائيا، حساسات ركن خلفية، تكييف مانويال، جنوط 17 بوصة، فرش قماش، ضبط يدوي لمقعد السائق في 6 اتجاهات، ضبط يدوي لمقعد الراكب الأمامي في 4 اتجاهات، فتحات هواء خلفية.التجهيزات والمواصفات للفئة الثانية من أوبل جراند لاند 2021 X "" Highline with Grip Contro:تأتي الفئة الثانية من أوبل جراند لاند X بنفس مواصفات الفئة الأولى، ويُضاف إليها وجود حامل أكواب خلفي، زر إيقاف وتشغيل المحرك، مسند يد خلفي، حساسات ركن أمامية، تكييف هواء أوتوماتيك مزدوج، جنوط 18 بوصة، فرش جلد *قماش، ضبط يدوي لمقعد السائق في 8 اتجاهات، AGR +ارتفاع كهربائي، ضبط يدوي لمقعد الراكب في 6 اتجاهات، وسادة تمديد بمقعد السائق، التحكم كهربائيا في ضهر مقعد السائق والراكب الأمامي "القطنية"، اضاءة بالشماسات للسائق والراكب، كاميرا خلفية، فتح وغلق الأبواب باللمس، حساس لفتح الشنطة أوتوماتيك، مقاعد خلفية قابلة للطي، حساسات ضوء ومطر، مرايا داخلية قابلة للتعتيم، اضاءة خلفية في السقف للقراءة، عجلة قيادة مكسوة بالجلد، شاحن لاسلكي، اضاءة محيطة، اضاءة ليد أسفل المرايات الخارجية، انذار انعدام الرؤية، مخرج كهرباء 230 فولت، مخرج كهرباء 12 فولت في الشنطة، اكصدام أمامي وخلفي مطعم بالكروم، حليات جانبية من الكروم، نظام INTELLIGRIP.التجهيزات والمواصفات للفئة الثالثة من أوبل جراند لاند 2021 X "" Topline with Grip Control:تأتي الفئة الثالثة من أوبل جراند لاند X بنفس مواصفات الفئات الأولى والثانية ويُضاف إليها وجود فرش جلد، ضبط كهربائي بنظام AGR لمقعد السائق في 10 اتجاهات + ذاكرة،8 اتجاهات للضبط اليدوي لمقعد السائق+ رفع المقعد كهربائا، وسادة تمديد لمقعد السائق والراكب الأمامي، إضاءة LED، حساسات ضبط الإضاءة الأمامية، سقف ومرايات سوداء، تسخين بالطارة، تسخين وتبريد في الكراسي الأمامية.