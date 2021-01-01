

مع الموجة الثانية لكورونا.. احذر الكمامات السوداء مع الموجة الثانية لكورونا.. احذر الكمامات السوداء

مع انتشار الموجة الثانية من فيروس كورونا وتوجيهات الجهات الرسمية بضرورة الإلتزام بارتداء الكمامات والتشديد على مسافات التباعد الاجتماعي؛ بدأ بعض الأفراد في الاعتماد على الكمامات السوداء كنوعًا من الوقاية، وخاصة أنها في الأغلب تكون قماشية ويمكن ارتدائها أكثر من مرة، لكن خبيرة تجميل روسية كشفت مفاجأة من العيار الثقيل، وحذرت من ارتداء الكمامات السوداء وضرورة البعد عنها نهائيًا.



وحذرت خبيرة التجميل الروسية إيلينا موروزوفا، من ارتداء الكمامات السوداء لأنها تحتوي على صبغات تسبب تفاقم الجلد، لدرجة أن المريض يشكو منها بصورة مستمرة، وأن الكمامات السوداء لها روائح كريهة وتسبب حساسية في الجلد بسبب الصبغة السوداء، وفقا لما جاء في سبوتنيك.







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ونصحت إيلينا بضرورة التجديد في الكمامات واستبدالها باستمرار أو غسلها جيدًا، مؤكدة على ضرورة ارتداء الكمامات الطبية والتخلص منها بالطريقة الصحيحة واختيارها للأطفال بعناية فائقة حفاظا علة بشرتهم من حب الشباب والتهابات الجلد.يذكر أن الأعراض الأكثر شيوعاً لمرض «كوفيد – 19» تتمثل في ‏الحمى والإرهاق والسعال الجاف، وتشمل الأعراض ‏الأخرى الأقل شيوعاً الآلام والأوجاع، واحتقان الأنف، ‏والصداع، والتهاب الملتحمة، وألم الحلق، والإسهال، ‏وفقدان حاسة الذوق أو الشم، وظهور طفح جلدي ‏أو تغير لون أصابع اليدين أو القدمين، وعادة ما ‏تكون هذه الأعراض خفيفة وتبدأ بشكل تدريجي، ‏ويصاب بعض الناس بالعدوى دون أن يشعروا إلا ‏بأعراض خفيفة جداً.ويتعافى معظم الناس نحو 80% من المرض دون ‏الحاجة إلى علاج خاص، ولكن الأعراض تشتد ‏لدى شخص واحد تقريباً من بين كل 5 أشخاص ‏مصابين بمرض «كوفيد – 19» فيعاني من صعوبة في ‏التنفس، وتزداد مخاطر الإصابة بمضاعفات وخيمة ‏بين المسنين والأشخاص المصابين بمشاكل صحية ‏أخرى مثل ارتفاع ضغط الدم أو أمراض القلب والرئة ‏أو السكري أو السرطان.وينبغي لجميع الأشخاص، ‏أيا كانت أعمارهم، التماس العناية الطبية فوراً إذا ‏أصيبوا بالحمى أو السعال المصحوبين بصعوبة في ‏التنفس وألم أو ضغط في الصدر أو ‏فقدان القدرة على النطق أو الحركة.ويوصى، قدر ‏الإمكان، بالاتصال بالطبيب أو بمرفق الرعاية ‏الصحية مسبقاً، ليتسنى توجيه المريض إلى العيادة ‏المناسبة.وتنتشر عدوى «كوفيد – 19» أساساً عن طريق القطيرات التنفسية التي يفرزها شخص يسعل أو لديه أعراض أخرى مثل الحمى أو التعب، ولكن العديد من الأشخاص المصابين بعدوى «كوفيد – 19» لا تظهر عليهم سوى أعراض خفيفة جداً، وينطبق ذلك بشكل خاص في المراحل الأولى من المرض، ويمكن بالفعل التقاط العدوى من شخص يعاني من سعال خفيف ولا يشعر بالمرض.وتشير بعض التقارير إلى أن الفيروس يمكن أن ينتقل حتى من الأشخاص الذين لا تظهر عليهم أي أعراض، وليس معروفًا حتى الآن مدى انتقال العدوى بهذه الطريقة، وتواصل المنظمة تقييم البحوث الجارية في هذا الصدد وستواصل نشر أي نتائج محدّثة بهذا الشأن.