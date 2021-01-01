مؤسس «بيونتيك» الألمانية يدخل قائمة أغنى 500 شخص فى العالم بسبب كورونا

نضم أحد مؤسسي شركة "بيونتيك" الألمانية أوجور شاهين إلى قائمة أغنى 500 شخص في العالم، بموافقة بريطانيا على استخدام لقاح كورونا الذي تنتجه شركته بالتعاون مع "فايزر" الأمريكية.
وذكرت وكالة "بلومبيرج" الإخبارية أن "أسهم الشركة الألمانية قفزت بنسبة 8% تقريبا خلال أسبوع وارتفعت بأكثر من 250% لهذا العام".
ووفقا لإحصائيات الوكالة للمليارديرات، فإن "شاهين تركي المولد، دخل قائمة أغنى 493 شخصا على هذا الكوكب بثروة صافية تبلغ 5.1 مليار دولار".
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