مؤسس «بيونتيك» الألمانية يدخل قائمة أغنى 500 شخص فى العالم بسبب كورونا

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صورة الخبر: مؤسس «بيونتيك» الألمانية يدخل قائمة أغنى 500 شخص فى العالم بسبب كورونا
مؤسس «بيونتيك» الألمانية يدخل قائمة أغنى 500 شخص فى العالم بسبب كورونا

نضم أحد مؤسسي شركة "بيونتيك" الألمانية أوجور شاهين إلى قائمة أغنى 500 شخص في العالم، بموافقة بريطانيا على استخدام لقاح كورونا الذي تنتجه شركته بالتعاون مع "فايزر" الأمريكية.

وذكرت وكالة "بلومبيرج" الإخبارية أن "أسهم الشركة الألمانية قفزت بنسبة 8% تقريبا خلال أسبوع وارتفعت بأكثر من 250% لهذا العام".

ووفقا لإحصائيات الوكالة للمليارديرات، فإن "شاهين تركي المولد، دخل قائمة أغنى 493 شخصا على هذا الكوكب بثروة صافية تبلغ 5.1 مليار دولار".

وأعلنت بريطانيا عن موافقتها على استخدام لقاح كورونا الذي تنتجه الشركتان، فيما قالت "فايزر" و"بيونتيك"، إن "فعالية اللقاح تصل إلى 95% في الوقاية من المرض".

ولا تزال الشركتان في انتظار قرار إدارة الغذاء والدواء الأمريكية والاتحاد الأوروبي، لتسجيل اللقاح والاعتراف بفعاليته.

المصدر: الدستور

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