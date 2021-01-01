

"ناسا" تدفع دولاراً لكل شركة من أجل جمع عينات صخرية من القمر "ناسا" تدفع دولاراً لكل شركة من أجل جمع عينات صخرية من القمر

قالت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" أنها ستدفع لإحدى الشركات دولارا أمريكيا واحدا لجمع عينات صخرية من على سطح القمر بعدما فازت الشركة بهذه المناقصة، وبحسب موقع "بي بي سي"، فإن شركة "لونار أوتبوست"، حصلت على عقد من أجل جمع العينات يوم الخميس الماضي.



وهذا العقد يعد واحدا من أربعة عقود منحتها الوكالة بموجب برنامجها المنخفض التكلفة لجمع الموارد الموجودة على سطح القمر، أي أن "لونار أوتبوست" ليست الشركة الواحدة الفائزة، والشركات الأخرى هم "ماستين سبايس سيستمز"، والتي تتخذ كالفيرونيا مقراً لها، وشركة آيسبايس، ومقرها اليابان، بالإضافة إلى فرعها الأوروبي.



وستدفع ناسا لهذه الشركات مقابل جمع أي صخر من صنف الريغولث أو الحطام الصخري، أو تربة القمر، على أن يتراوح الوزن بين 50 جراما و500 جرام.

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ووفقاً للمتحدث الرسمي باسم ناسا، ستجمع الشركات المذكورة العينات ثم تقدم أدلة مرئية وبينات أخرى تفيد بجمع العينات المطلوبة.وقال جاستين سايروس، الرئيس التنفيذي لشركة لونار أوتبوست لبي بي سي، إن الخطة تتمثل في تنفيذ المهمة عام 2023، ولكننا نعمل مع عدة شركات تسير مركبات فضائية، وستحصل شركة لونار أوتبوست، المتخصصة في صناعة الروبوتات وتتخذ من ولاية كولورادو مقرا لها، على دولار واحد من أجل جمع الصخور في القطب الجنوبي من القمر.لكن الأجر الممنوح لهذه الشركات ليس هو الدافع للانخراط في هذا العمل. ويتوقع أن تنطوي هذه المهمة على مزايا علمية عديدة مثل السماح للشركات باستخراج الموارد من سطح القمر.وصنف "سايروس" هذا العمل على أنه نقلة نوعية في الطريقة التي ينظر من خلالها المجتمع إلى ارتياد مجاهل الفضاء.ومن ضمن الشركات الأخرى التي فازت بالعطاء، سيتم دفع مبلغ 5 آلاف دولار لشركة آيسبايس في اليابان على اقتراحها بجمع عينات من صخور القمر في عام 2022 في الجانب الشمالي الشرقي منه.