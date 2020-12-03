

تعرف على أسعار اللحوم البلدى اليوم السبت تعرف على أسعار اللحوم البلدى اليوم السبت

استقرت أسعار اللحوم، اليوم السبت، 5-12-2020، حسبما أكدت شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة.



وسجلت اللحوم الكندوز 110-130 جنيها، وأسعار البفتيك والاستيك كندوز 120-140 جنيها فى الكيلو، والبرجر اللحم البلدى 120-140 جنيها الكيلو، وسجل اللحم المفروم العادي 110-125 جنيها الكيلو، وسجل السجق البلدى 110-140 جنيها الكيلو، والكبدة البلدى بين 110-140 جنيها الكيلو، أسعار الكوارع الواحدة بين 80-120جنيها، واللحوم الضأن بين 120-140جنيها اللحم الجملى 90 - 100 جنيه للكيلو.



ونشر "اليوم السابع"، عددا من الإجراءات التى تم تنفيذها من قبل الحكومة ممثلة فى وزارة الزراعة والتى أدت إلى زيادة الثروة الحيوانية، وتراجع استيراد اللحوم والماشية الحية وثبات الأسعار للوصول إلى تحقيق الاكتفاء الذاتى وهى كالآتى:



إحياء مشروع " البتلو" وملء الفراغات أدى إلى فتح فرص تشغيلية للشباب والسيدات وتحسين دخول عدد المستفيدين من هذ المشاريع والحفاظ على ثبات الأسعار اللحوم وزيادة المعروض منها.



-زيادة اعداد تراخيص مزارع الإنتاج الحيوانى، ومنشآت الثروة الحيوانية بالقرار الوزارى 773 لسنة 2017.



-استمرار برنامج الهيئة العامة للخدمات البيطرية فى ترقيم وتسجيل الحيوانات.



-حماية الثروة الحيوانية من الامراض الوبائية أدى إلى زيادة انتاج اللحوم والالبان والحد من الاستيراد، من خلال حملات التحصين ضد الامراض السيادية.



-حظر ذبح "البتلو" حتى بلوغه السن القانونى للذبح وهو 400 كيلو، لزيادة المعروض من اللحوم الحمراء.



- رفع واستكمال الطاقة الاستيعابية لمزارع الإنتاج الحيوانى الكبيرة والمتوسطة من خلال مشروع ملء الفراغات لاستغلال طاقة ومساحات المزارع الغير مستغلة بمزارع الإنتاج الحيوانى.