

اقتصاد الإمارات.. تضاعف تجارة دبي الخارجية غير النفطية 10 مرات بين 2000 - 2019 اقتصاد الإمارات.. تضاعف تجارة دبي الخارجية غير النفطية 10 مرات بين 2000 - 2019

شهدت تجارة دبي الخارجية غير النفطية نموًا كبيرًا وتضاعفت قيمتها نحو 10 مرات بين العام 2000 والعام 2019 مرتفعة من 143 مليار درهم في العام 2000 لتصل في العام 2019 إلى 1.371 تريليون درهم فيما بلغت قيمة تجارة دبي الخارجية في النصف الأول من العام الجاري نحو 551 مليار درهم.



وبحسب تقرير عبر وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام"، فقد شهدت مسيرة جمارك دبي مراحل متتابعة من العمل والانجاز ففي فترة السبعينيات من القرن الماضي أنشأت جمارك دبي المراكز الجمركية في مختلف المنافذ البحرية والجوية والبرية لإمارة دبي وهي تشمل المراكز الجمركية الساحلية في خور دبي ومركز جمارك ميناء راشد بالإضافة إلى مراكز جبل علي الجمركية ومع توسع دبي في بناء المطارات أقيمت المراكز الجمركية في مباني مطار دبي الدولي ومبنى مطار آل مكتوم كما تم إنشاء المراكز الجمركية الجوية المختصة بالشحن الجوي وشهدت المراكز الجمركية البرية تطورًا كبيرا يعزز دور دبي في حركة التجارة المنقولة عبر البر إلى الأسواق المحلية والعابرة من دبي إلى الدول المجاورة.



وفي الأول من إبريل العام 2001 دخلت جمارك دبي مرحلة تطوير جديدة مع إنشاء "مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة" ومنذ العام 2006 شهدت جمارك دبي تطورًا كبيرًا في مستوى الأداء حيث ساهم تطور الخدمات الجمركية التي تقدمها الدائرة مساهمة فاعلة في حصول دولة الإمارات على المركز الأول عالميًا في مؤشر فعالية هيئات الجمارك.

قد يعجبك أيضا...

وقال أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي أن الدائرة تحرص على القيام بدورها الحيوي في أداء المهام الموكلة لها بحماية المجتمع وتيسير التجارة ودعم حركة السفر والسياحة وقد عملت الدائرة على تطوير قدراتها باستمرار وواكبت كافة مراحل التطور التي شهدتها الدولة مسترشدين برؤية قيادتنا الحكيمة في استشراف المستقبل والتخطيط السليم لتحقيق أهم الإنجازات بالاجتهاد والمثابرة والدراسة المتأنية للمشاريع والمبادرات التي تطلقها الدائرة لتطوير العمل الجمركي وترسيخ مكانتها في الصدارة العالمية عبر تقديم أفضل الخدمات التجارية والجمركية للمتعاملين من خلال الريادة في الابتكار الجمركي على المستوى الدولي.وأضاف أنه مع الاحتفال باليوم الوطني الـ 49 لدولة الإمارات تستكمل جمارك دبي الاستعداد بالخطط المستقبلية للخمسين سنة القادمة في مسيرة الدولة وتعمل على تطوير المشاريع والمبادرات الجديدة التي تمكنها من تحقيق قفزات جديدة في الارتقاء بمستوى خدماتها المقدمة للمتعاملين من أجل إسعادهم وتمكينهم من تحقيق القيمة المضافة من اختيارهم دبي مقصدًا لعملياتهم التجارية لتدعم التطور الاقتصادي للإمارات عبر تحويل التحديات الى إنجازات وفرص تمكننا من تحقيق الإنجازات الجديدة باستمرار.وحققت جمارك دبي إنجازات كثيرة وسعت إلى تقديم أفضل الخدمات للعملاء عبر تطوير وابتكار وسائل جديدة تسهل الإجراءات الجمركية وتضم إنجازات الدائرة في هذا المجال إطلاق النظام الجمركي المتكامل مرسال2 وقناة الأعمال الإلكترونية ونظام محرك المخاطر الذكي والخدمات الذكية وعززت الدائرة جهودها لتحقيق المزيد من التواصل مع القطاع الخاص ومجتمع الأعمال من خلال المجلس الاستشاري لتعزيز التعاون مع مجموعات التجارة ومبادرة "ارتباط" للتنسيق مع الهيئات الدبلوماسية ومجالس الاعمال الأجنبية.وسجلت المعاملات الجمركية التي أنجزتها جمارك دبي نموًا قياسيًا بواقع 44 بالمائة خلال خمس سنوات /2019-2015/ لتصل إلى 13 مليون معاملة بنهاية 2019 مقارنة مع 8.9 مليون معاملة في 2015 ويعكس هذا النمو اللافت في عدد المعاملات الجمركية متانة الاقتصاد الوطني ودور دبي المحوري في التجارة العالمية وتطور الخدمات والأنظمة الجمركية الذكية لجمارك دبي والتي مكنتها من تحقيق قفزة جديدة في عدد المعاملات الجمركية المنجزة في النصف الأول من العام 2020 التي ارتفع بنسبة 41 بالمائة ليصل إلى 7.252 مليون معاملة مقارنة مع 5.138 مليون معاملة للفترة ذاتها من العام 2019.وقد طورت جمارك دبي "محرك الانتاجية" وتم اعتماده من المجلس التنفيذي لإمارة دبي لزيادة انتاجية الموظفين باستخدام أحدث التطبيقات الذكية لتقنية المعلومات والذكاء الاصطناعي ولتقليص ساعات العمل في التجارة المشروعة خلال سنتين بنسبة 16.8 بالمائة وزيادة في استغلال القدرات بنسبة 10 بالمائة.