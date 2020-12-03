

أسعار العملات الأجنبية خلال ختام تعاملات الأسبوع أسعار العملات الأجنبية خلال ختام تعاملات الأسبوع

ينشر موقع "صدى البلد" الإخباري تقريرا بشأن أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه في ختام تعاملات اليوم الجمعة 4 ديسمبر 2020



ووفقا لآخر تحديث للموقع الرسمي للبنك الأهلى المصري؛ بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي 15.6 جنيه للشراء و15.7 جنيه للبيع .



سعر اليورو سجل 18.87 جنيه للشراء و19.09 جنيه للبيع.

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كما سجل سعر الجنيه الاسترلينى 20.83 جنيه للشراء، و 21.14 جنيه للبيع.فيما سجل سعر الفرنك السويسرى 17.42 جنيه للشراء ، و 17.62 جنيه للبيع وذلك وفقا للموقع الرسمي للبنك الأهلى المصري.وسجلت كورنا سويدية 1.83 جنيه للشراء، و1.85 جنيه للبيع .العملات الآسيوية :سجل سعر 100 ين يابانى سعر 14.92 جنيه للشراء و 15.09 جنيه للبيع .واستقر سعر اليوان الصينى عند 2.37 جنيه للشراء و 2.39 جنيه للبيع .وكان الجنيه المصرى قد حقق أداء جيدا منذ بداية العام الجارى وذلك على الرغم من ظروف جائحة فيروس كورونا المستجد، وآثارها الاقتصادية على كافة الأسواق خاصة الناشئة ، حيث فقد الدولار الأمريكي نحو 39 قرشا أمام الجنيه فى أول 11 شهرا من 2020.من ناحية أخرى ، أكد صندوق النقد الدولى فى تقريره الأخير عن مصر، إن الاقتصاد المصرى حقق أداء أفضل من المتوقع، وذلك على الرغم من جائحة كورونا، وكذا بفضل حزمة الإجراءات التنشيطية السريعة والشاملة والمتوازنة التى اتخذتها الحكومة، واستجابة السياسة النقدية، ومبادرات القطاع المالى الموجهة للقطاعات والفئات المتضررة، والطلب الذى قدمته مصر للصندوق فى الوقت المناسب للحصول على تمويل من خلال "أداة التمويل السريع" و"اتفاق الاستعداد الائتمانى" بقيمة 8 مليارات دولار تقريبا والمقرر منحها لمصر على عدة أقساط تنتهى فى 30 يونيو 2021.وكان صندوق النقد الدولى قد أكد أنه من الضرورى مواصلة تنفيذ الاجراءات الإصلاحية بقوة، بما فى ذلك استمرار التقدم فى تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الأساسية، لبناء الصلابة فى مواجهة الأزمات ، مما يضمن أيضا الحفاظ على ثقة المستثمرين فى مستقبل الاقتصاد المصري .