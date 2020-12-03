

أسعار النفط تتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع الخامس على التوالي أسعار النفط تتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع الخامس على التوالي

مباشر: ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الجمعة، بعد اتفاق "أوبك+"، لتتجه لخامس مكاسبها الأسبوعية على التوالي.



واتفقت أوبك وروسيا على تخفيف التخفيضات العميقة لإنتاج النفط من يناير/كانون الأول بمقدار 500 ألف برميل يومياً، لكنهما أخفقا في التوصل إلى حل وسط بشأن سياسة أوسع لبقية العام المقبل.



كان من المتوقع أن تواصل "أوبك+" التخفيضات الحالية البالغة 7.7 مليون برميل حتى مارس/آذار على الأقل بعد تراجعها عن خطط لزيادة الإنتاج بمقدار مليوني برميل يومياً.

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ويترقب المستثمرون الكشف عن بيانات منصات التنقيب في الولايات المتحدة في وقت لاحق من اليوم.وبحلول الساعة 2:15 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة للخام الأمريكي "نايمكس" تسليم يناير/كانون الثاني بنسبة 0.5 بالمائة إلى 45.85 دولار للبرميل.كما هبط سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم فبراير/شباط بنحو 0.6 بالمائة إلى 49.09 دولار للبرميل.