مباشر: ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الجمعة، بعد اتفاق "أوبك+"، لتتجه لخامس مكاسبها الأسبوعية على التوالي.
واتفقت أوبك وروسيا على تخفيف التخفيضات العميقة لإنتاج النفط من يناير/كانون الأول بمقدار 500 ألف برميل يومياً، لكنهما أخفقا في التوصل إلى حل وسط بشأن سياسة أوسع لبقية العام المقبل.
كان من المتوقع أن تواصل "أوبك+" التخفيضات الحالية البالغة 7.7 مليون برميل حتى مارس/آذار على الأقل بعد تراجعها عن خطط لزيادة الإنتاج بمقدار مليوني برميل يومياً.
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التعليقات على أسعار النفط تتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع الخامس على التوالي
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