شاهد: تجربة قيادة لموديل 2021 من فورد كوج

على مدار 3 أجيال استطاعت فورد أن تحقق نجاحا ملحوظا بسيارتها كوجا (فورد اسكيب في بعض الأسواق العالمية)، حيث بدأ انتاج هذه السيارة التي تنتمي لفئة SUV وكروس أوفر في 2008، وخلال عام 2019 الماضي بدأت فورد في تقديم الجيل الثالث الجديد كليا من هذه السيارة، وذلك كموديل لعام 2020 من السيارة.
ومؤخرا نشرت قناة CarExpert المتخصصة في السيارات على يوتيوب مراجعة وتجربة قيادة لموديل 2021 من هذه السيارة، والتي وصفها مؤسس القناة بأنها سيارة SUV سريعة جدا وتتميز بأداء رياضي قوي مشابه للأداء المعروف لسيارة فورد فوكس هاتشباك الرياضية الشهيرة.
جدير بالذكر أن هذه القناة على يوتيوب تقدم مراجعات جيدة للسيارات من وجهة نظر السائق الذي سيستخدم هذه السيارات بشكل يومي لعدة ساعات، لذلك يركز الفيديو على أجزاء مختلفة من السيارة قد لا تظهر أو تبدو واضحة للبعض من مجرد مشاهدة صور أو فيديوهات للسيارة التي يسعى لشرائها.
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