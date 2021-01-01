

إنتل تبرم شراكة مع أمازون في قطاع الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي إنتل تبرم شراكة مع أمازون في قطاع الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي

أعلنت شركة إنتل عن شراكة مع قطاع أمازون للحوسبة السحابية ” أمازون ويب سيرفسيز AWS” من شأنها إتاحة تبادل الخبرات في مجال تقنيات الذكاء الاصطناعي وأدوات تعلم الآلة؛ ومنح شركة أشباه الموصلات فرصةً ثمينة للتفوق على إنفيديا ومنتجاتها من حيث سرعة معالجة البيانات عبر حلول الذكاء الاصطناعي.



وكما أوضحت إنتل في بيانها أن الشراكة بينها وبين أمازون ستكون بالأساس مع شركة تقنيات الذكاء الاصطناعي “Habana” التي استحوذت عليها العام الماضي بصفقة بلغت 2 مليار دولار أمريكي.



وسيتم تعزيز خدمة الحوسبة السحابية من أمازون ” EC2″ بمسرعات معالجة البيانات الذكية Habana Gaudi_ التي لا تعمل بالاعتماد على وحدات معالجة الرسومات_ منتجة بذلك أول خدمة حوسبة سحابية من أمازون لا تعتمد على معالجات رسومية مع تكلفة أقل بنحو 40% من قبل.

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وفي تصريح من المدير المالي لشركة Habana توقع إطلاق خدمة أمازون السحابية في غضون الشهور الستة القادمة؛ مضيفًا أن نماذج الذكاء الاصطناعي أصبحت أكثر دقة وتعقيدًا ومكلفة في تطبيق تعلم الآلة مما حدد نمو استخدام الذكاء الاصطناعي.موضحًا أن تعاونهم مع أمازون ويب سيرفسيز AWS جاء في استجابة لحل هذه المشكلة مع معمارية أفضل ستحسن بشكل تدريجي من سعر التكلفة في هذه المنتجات، حيث تم تصميم تقنية Gaudi من البداية لتخدم جميع الأغراض مع مهندسي الشركة القادرين على صنع معمارية معالج متخصصة في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي ذات كفاءة عالية وسعر تشغيلي منخفض.وعلى إثر الشراكة الواعدة وفرصة تعزيز إنتل مكانتها في سوق المعالجات الرسومية المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي المنافسة لإنفيديا والتي قد تظهر مع Intel Xeon؛ ارتفع سهم الشركة بنسبة 2.5% يوم الإعلان؛ بعد أن كان قد انخفض خلال العام بنسبة 17% في ظل ارتقاع مؤشر بورصة قطاع أشباه الموصلات “PHLX” بنسة 47%.