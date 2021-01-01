4 طرق لعلاج تساقط الشعر خلال فصل الشتاء

تساقط الشعر من المشكلات الشائعة خلال فصل الشتاء لأسباب عديدة أبرزها الجفاف والتقصف نتيجة الهواء الجاف في الخارج الذى يمتص كل الرطوبة الموجودة في فروة الرأس، وتجعلها جافة أيضًا ، ووفقا لتقرير لصحيفة time now news فإن فروة الرأس الجافة تؤدي إلى ظهور قشرة الرأس ، مما يجعل الرأس تشعر بالحكة الشديدة ويمكن أن يسبب كمية كبيرة من تساقط الشعر.
4 نصائح لتقليل تساقط الشعر في الشتاء
التدليك بالزيت: لا يوجد شيء يضاهي التدليك الجيد بالزيت لشعرك في الشتاء إلى جانب كونه مريحًا للغاية ، يعد التدليك بالزيت طريقة رائعة لمنع تساقط الشعر في الشتاء تعتبر الزيوت مثل زيت اللوز وزيت الزيتون رائعة للشعر ، لأنها تمد شعرك وفروة رأسك بالفيتامينات والأحماض الدهنية اللازمة لمحاربة فصل الشتاء.يمكنك أيضًا تجربة زيت الجوجوبا لأنه مرطب رائع لشعرك.
استهلك الفيتامينات الصحيحة: يمكن للفيتامينات الصحيحة أن تفعل المعجزات لشعرك ، وتجعله قويًا بما يكفي لمحاربة برد الشتاء ، هواء جاف.
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