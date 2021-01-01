

فستان بـ«مئات الآلاف».. حسناء مصرية تقود موكب المومياوات فستان بـ«مئات الآلاف».. حسناء مصرية تقود موكب المومياوات

ملامح مصرية أصيلة وأزياء مبهرة، تستعد مصر لاستعادة روحها الفرعونية مجددًا عبر موكب المومياوات الملكية، والذي تتصدره «موديل» أزاحت الستار عن صورة واحدة من الاستعداد لهذا الحدث العالمي.

علياء هيكل موديل مصرية تحتفظ بملامح فرعونية و«جسد» لا يختلف كثيرًا عن رسومات النساء التي نقلت كيف كانت المصريات في الأسر المصرية القديمة.



«هيكل» ألقت بـ«قنبلة» عبر صفحتها الشخصية على فيسبوك لتظهر فيها أقوى مفاجأة عن لقطة من موكب المومياوات الملكية خلال الأيام المقبلة.





ونشرت الشابة المصرية على حسابها بفيسبوك صورة لها مرتدية زيا ملكيا مستوحى من الفن المصري القديم، وعنونت الصورة باسم «ملكة مصر».وتستعد مصر لحدث عالمي ضخم هو نقل المومياوات الملكية في موكب ملكي ضخم يليق بملوك مصر القديمة وبعظمة التاريخ المصري القديم.وبحسب علياء فإن العالم أجمع سيشهد نقل 22 مومياء من المتحف المصري بالتحرير إلى مكان عرضها الدائم في المتحف القومي للحضارة المصرية.وتظهر الموديل في الصورة تحمل جمال الملامح المصرية القديمة، مرتدية فستانا يتسم بروعة الفن والإبداع في التطريز كما عرفته الحضارة المصرية القديمة، وذكرت أن تكلفة الفستان 30 ألف دولار (470 ألف جنيه).ووفقًا للشابة علياء أيضًا فإن الموكب الملكي المهيب سيكون مصحوباً باحتفالية ستبهر العالم كله، وتليق بعظمة أجدادنا وملوكنا الذين شرفونا في التاريخ الماضي وعظمة وعراقة الحضارة المصرية القديمة.ورغم عدم تحديد موعد حتى الآن للموكب الملكي، بات العالم على موعد مع الحدث الاستثنائي الذي يُنتظر أن تشهده القاهرة قريباً بنقل 22 مومياء ملكية من المتحف المصري إلى المتحف القومي للحضارة، في مسار تم إعداده بعناية لتكون الرحلة آمنة من التحرير إلى الفسطاط.وينتظر أن تعيد عملية النقل إلى الأذهان ذكريات نقل تمثال رمسيس قبل سنوات إلى المتحف المصري الكبير، وسهر أهالي القاهرة حتى الصباح ليتابعوا موكبه، مع ملايين شاهدوه عبر الشاشات على مستوى العالم.استعدادات وإجراءات مُكثفة شهدتها القاهرة، لتليق بعظمة ملوك وملكات الفراعنة، ومومياواتهم التي ترجع إلى عصر الأسر الـ17، و18، و19، و20، و22، من بينها 18 مومياء لملوك و4 مومياوات لملكات، هم: سقنن رع، مريت آمون، امنحتب الأول، تحتمس الأول، الملكة تي، تحتمس الثاني، تحتمس الثالث، أمنحتب الثاني، أمنحتب الثالث، حتشبسوت، أحمس، نفرتاري، ست كامس، سبتاح، رمسيس الثاني، سيتي الأول، سيتي الثاني، رمسيس الثالث، والرابع، والخامس، والسادس، والتاسع.وكان متحف الحضارة قد استقبل ١٧ تابوتاً ملكياً في يوليو الماضي، لترميمها وتجهيزها للعرض، استعداداً لاستقبال هذه المومياوات، فيما أكد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار الانتهاء من تجهيز قاعة «المومياوات الملكية» بمتحف الحضارة.







