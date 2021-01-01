«السكر غير المنضبط» يؤدى لمضاعفات الوفاة بـ«كورونا» وتطعيم الإنفلونزا ضرورة

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«السكر غير المنضبط» يؤدى لمضاعفات الوفاة بـ«كورونا» وتطعيم الإنفلونزا ضرورة

كشف الدكتور هانى نعيم، استشارى السكر والغدد الصماء، زميل كلية الأطباء الملكية بالعاصمة البريطانية «لندن»، أن ٢٠٪ فقط من المصابين بفيروس كورونا المستجد «كوفيد -19» يعانون من مرض السكرى، وأكثر من ٥٠٪ من وفيات الفيروس كانوا يحملون المرض، ومستوى السكر فى الدم لديهم غير منضبط قبل العدوى.

وقال نعيم لـ«صحتك بالدنيا» إن ارتفاع سكر الدم يضعف مناعة الجسم بشكل عام، مما يجعل الشخص أكثر عرضة لأى عدوى، وأكثر عامل نتوقع به الوفاة لمرضى كورونا المستجد هو ارتفاع مستوى السكر لدى المريض قبل إصابته بالعدوى، ولذا يجب مراجعة الطبيب فى أقرب وقت لضبط السكر للاحتراز من عدوى «كوفيد -19»، مشددا على ضرورة أخذ تطعيم الإنفلونزا الموسمية سنويًّا وتطعيم pneumovax «بنيوموفاكس» كل ٥ سنوات، لجميع مرضى السكر دون استثناء.

وفيما يتعلق بأعراض ومضاعفات مرض السكر، أشار نعيم إلى أن الأعراض التقليدية لمرض السكرى هى كثرة التبول والعطش، والجوع ونقص الوزن، والعدوى الجلدية المتكررة والإرهاق، وهذه الأعراض لا تحدث إلا لنسبة صغيرة من مرضى السكرى، موضحا أن مرض السكرى هو مجموعة من الأمراض تتسبب فى ارتفاع مستوى السكر فى الدم، ويصاب الأشخاص ذوو السكر المرتفع بكثير من الأمراض التى من الممكن تقسيمها إلى ٣ مجموعات وهى:

■ المجموعة الأولى: أمراض تصيب الشرايين الكبرى، مثل شرايين القلب والمخ والأطراف مما يؤدى إلى حدوث الجلطات أو القدم السكرى.

■ والمجموعة الثانية ناتجة عن اعتلال الشرايين الدقيقة مثل شرايين الكلى وشبكية العين والأعصاب الطرفية، مما يؤدى إلى الفشل الكلوى أو الشبكية السكرية، التى قد تؤدى لفقدان البصر والتهاب الأعصاب الطرفية.

■ والمجموعة الثالثة ناتجة عن عيوب التمثيل الغذائى ومنها العدوى والكبد الدهنى السكرى والخرف المبكر.

وأضاف: «من الممكن أن نجد هذه المضاعفات عن طريق التشخيص المبكر وضبط مستوى السكر وضغط الدم والكوليسترول، بالإضافة إلى العلاج الخاص لكل مرض على حدة مثل قساطر الشرايين وحقن العين».

المصدر: المصرى اليوم

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