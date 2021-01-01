إيه الطبع اللى ممكن يتغير فى الراجل بعد الجواز؟.. اعرفى قالوا إيه



الراجل بعد الجواز الراجل بعد الجواز

لدى كل منا فى شخصيته طباع تتماشى مع نمط حياته، منها من تبدو ظاهرة لنا من الوهلة الأولى، ومنها ما نكتشفها مع الممارسات اليومية سواء فى العمل أو حياتنا الشخصية والعائلية، وإذا كانت الطباع غير متوافقة مع شريك الحياة قد يرغب أحدهم فى تغييرها، فالبعض ينجح فى ذلك والأكثر يتكيف مع الأمر الواقع، فسألنا الرجال هل يمكن أن يغيروا بعض انطباعاتهم بعد الزواج؟





إجابات من الرجال.. "الطبع بيتغير لو الراجل حب الست":

طرح اليوم السابع سؤالا على مجموعة من الشباب من الجنسين عن الطباع التى من الممكن أن تتغير فى الرجل، حيث قال "هاني. س" مهندساً يبلغ من العمر 30 عاما أن بحكم تجربته الشخصية أن الموضوع نسبى، يختلف من شخص لآخر، قائلا: "فيه حد يقبل يتغير وحد تانى نرجسى شايف أنه مش بيغلط"، وتابع: "من الطباع اللى ممكن تتغير في الرجل (لو حب طبعا) هو أنه يقلل علاقاته النسائية، ويتغير عشان بيحب ست واحدة مالية عينه".



أما "محمد .س" 35 عاما يعمل صيدلانياً، قال: "التهور، ممكن لو شخص متهور يتغير ويبقى ملتزم وهادى فى قراراته، وفى الغالب بيكون وراه داعم كبير سواء موقف غيره أو ست دخلت حياته"، وتابع: "ده لو ولد مركب صاحبته معاه العربية وهى بتخاف من السرعة مثلا، هيهدى طول ما هى معاه وهيبقى واخد باله جدا عشان متخافش".

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"سمير. ع" صاحب الـ 45 عاما، يعمل في أحد الشركات، قال إن "الرجل الحريص أو البخيل بمعنى أدق ممكن جدا يتغير، خاصة لو مع ست بيحبها"، قائلا: "الست هى اللى بتغير خاصة لو عندها صبر واستحملت، وواحدة واحدة لو بيحبها هيتغير عشانها ويغير من طبعه مهما أن كان".البنات أعلنوا الحرب.. "مفيش تغيير وجوزك على ما تعوديه"جاءت أراء الفتيات مختلفة بعض الشىء، خاصة فى الجزء المعنوى الخاص بالعصبية وتعدد العلاقات، حيث قالت "سارة. ع" صاحبة الـ28 عاما أن العصبية بالنسبة لكثير من الرجال الشرقيين جزء أصيل فى شخصيتهم "مبيحسش أنه راجل ومسيطر غير لما يتعصب ويمشى كلمته"، وتابعت: "العصبية بتكون نسبية فيه ست تستحملها لو بسيطة، وست تانية متقدرش خصوصا لو صاحبها ضرب وإهانة".وأردفت: "مفيش حاجة اسمها نستحمل عشان بنحب بعض، لو الشخص متغيرش أو محاولش يبقى الانفصال هو الحل".وعن "سمر. ج" صاحبة الـ 33 عاما، قالت: "الطبع لو مؤذى ليا زى الإهمال مثلا لازم أنهى العلاقة فورا من غير محاولة للتغير، مفيش راجل بيتغير"، وتابعت: "التعود ممكن يخلق نوع من التفاهم، بيكونوا خلاص اتعودوا على عيوب بعض وتقبلوها فالمركب بتمشى"."الراجل لو حب بجد هيتغير عشان اللى بيحبها" هكذا بدأ حديث دينا. ع صاحبة الـ34 عاما، موضحة أن لكل رجل عيوبه، والطباع السيئة كثيرة منها العلاقات والعادات زى التدخين ، أو حتى عدم اهتمامه بها، قائلة: "ممكن استحمل جوزى، بس من فترة للتانية انبهه إنى متضايقة من فعل ما، الست هى اللى تقدر تعود جوزها على شكل العلاقة بينهم، وهي اللي تقدر توقف أي نوع من الأذى، الراجل على ما تعوديه".واختتمت بقول أن الراجل ممكن أن يتغير لو أراد كسب الفتاة التي يريدها "وأول ما يوصلها ترجع ريما لعادتها القديمة".