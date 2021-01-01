لمدة 12 يوما .. رجيم الموز مع القرفة



رجيم الموز مع القرفة رجيم الموز مع القرفة

قدمت خبيرة التغذية الدكتورة سوسن غزال؛ عبر صفحته الشخصيه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك؛ رجيم القرفة مع الموز لمدة ١٢ يوم.



الموز يساعد علي فقدان الوزن :



تتعدد فوائد الموز في فقدان الوزن قد يخبرك بعض الخبراء بتجنب الموز لأن نسبة السكر بداخله أعلي من الفواكه الأخري وإذا كنت تأكل عدد كبير من الموز يمكن أن يؤثر حقًا في عملية فقدان الوزن لذلك في حالة تناول كميات كبيرة يؤدي إلي إضافة المزيد من السعرات الحرارية الإضافيه ومع ذلك ، السيطرة في النظام الغذائي عنصر مهم جدًا لأخصائي الحميات بغض النظر عن نوع الطعام الذي تتناوله والموز من هذه الأطعمة .

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رجيم الموز والقرفة :اليوم الأول في رجيم الموز والقرفة :وجبة الفطار : 1 كوب شوفان بالتوت والقرفة + 1 شاي أخضر .وجبة الغذاء : 2 أونصه من سلطة السلمون الحارة + حساء العدس .وجبة خفيفه : 1 كوب شاي الموز بالقرفة .وجبة العشاء : 4 أونصه من الكوسا المخبوزة والمحشيه بالجبن الخالي من الدسم .اليوم الثاني لرجيم الموز والقرفة :وجبة الفطار : 2 بان كيك البيض والموز .وجبة الغذاء : طبق متوسط الحجم من سلطة جبن الماعز والتوت .وجبة خفيفه : 1 وجبة الموز بالقرفة .وجبة العشاء : وعاء متوسط الحجم من سلطة الحمص والكالي + 1/2 توست محمص .اليوم الثالث :وجبة الفطار : 1 كوب زبادي خالي من الدسم + 1/2 كوب جرانولا التوت والفراولة .وجبة الغذاء : ساندوتش الديك الرومي مع شرائح الخيار والطماطم .وجبة خفيفه : 1 كوب شاي الموز بالقرفة .وجبة العشاء : حساء الجمبري والخضروات .رجيم الموز والقرفة اليوم الرابع :وجبة الفطار : 1/2 كوب من جبن الماعز مع التوت + 1 كوب قهوة .وجبة الغذاء : 3 شرائح من ستيك اللحم المشوي مع سلطة التورتيلا .وجبة خفيفه : 1 ثمرة موز مقطعة من مكعبات مع رشة قرفة .وجبة العشاء : 1 توست محمص مع شرائح الكوسا المشوية بالثوم .رجيم الموز والقرفة اليوم الخامس :وجبة الفطار : 1 كوب من الشوفان المخبوز بالقرفة .وجبة الغذاء :150 جرام من صدور الدجاج المشوي + 1 كوب عصير الجوافة .وجبة خفيفه : 1 كوب من شاي الموز بالقرفة .وجبة العشاء : 1 طبق متوسط من سلطة القرنبيط المشوي مع الخضروات + 1/2 رغيف من الخبز البنيرجيم الموز والقرفة اليوم السادس :وجبة الفطار : اومليت البيض + 1 ثمرة بطاطا حلوة سوتيه .وجبة الغذاء : 3 أونصه من سمك السلمون المشو المدخن + قطع القرنبيط المسلوق .وجبة خفيفه : وجبة الموز بالقرفة .وجبة العشاء : 1 توست الخبز البني بشرائح الكوسا المشوية .اليوم السابع في رجيم الموز والقرفة :وجبة الفطار : قطع الأفوكادو مع جبن الماعز + 1 كوب حليب خالي من الدسم .وجبة الغذاء : 1 طبق متوسط الحجم من سلطة البنجر مع الأفوكادو والمشروم .وجبة خفيفه : 1 كوب من شاي الموز بالقرفة .وجبة العشاء : 1 طبق من حساء الأرز البني مع قطع البطاطا الحلوة والفاصوليا + كوب شاي أعشاب .اليوم الثامن :وجبة الفطار : طبق من قطع البيض المسلوق مع الحبوب وقطع الموز .وجبة الغذاء : 1 ساندوتش من المشروم المشوي مع جبن الباراميزان .وجبة خفيفه : ثمرة موز مقطعة إلي شرائح مع رشه قرفة عليها .وجبة العشاء : 100 جرام من شرائح السمك المشوي + 1/2 رغيف من الخبز البني .رجيم الموز والقرفة في اليوم التاسع :وجبة الفطار : 1 توست محمص مغطي بشرائح التفاح وربع معلقه من زبدة الفول السوداني .وجبة الغذاء : طبق متوسط الحجم من العدس الأسود مع الجرجير والشبت .وجبة خفيفه : 1 كوب شاي الموز بالقرفة .وجبة العشاء : طبق صغير من المعكرونة الإسباجتي البني وقطع من الكوسا والحمص السوتيه .اليوم العاشر لرجيم الموز والقرفة :وجبة الفطار : 1 كوب زبادي خالي من الدسم مع معلقة من بذور الشيا وقطع الفراولة والتوت .وجبة الغذاء : توست محمص مع الأفوكادو المقلي في معلقه من زيت الزيتون .وجبة خفيفه : قطع الموز بالقرفه .وجبة العشاء : طبق متوسط الحجم من الفاصوليا المطهية علي البخار مع قطع الخضروات وصوص الجبن الباراميزان بالليمون .رجيم الموز والقرفة اليوم الحادي عشر :وجبة الفطار : توست محمص بشرائح الأفوكادو + 1/2 كوب زبادي خالي من الدسم .وجبة الغذاء : 1 طبق من حساء الخضروات مع قطع الدجاج .وجبة خفيفه : 1 كوب من شاي الموز بالقرفة .وجبة العشاء : طبق متوسط الحجم من 3 شرائح لحم الإستيك المشوي وسلطة الطماطم .اليوم الثاني عشر :وجبة الفطار : 1 كوب حليب خالي من الدسم + 2 بيضه مسلوقة .وجبة الغذاء : 2 أونصه من شرائح الديك الرومي المشوي مع قطع الخس .وجبة خفيفه : الموز بالقرفة .وجبة العشاء : حساء القرع الكريمي خفيف الدسم + كوب شاي أخضر .وصفات الموز والقرفة للتنحيف :شاي الموز والقرفة :المكونات : 1 ثمرة موز ، رشه قرفه ، وعاء صغير من الماء .الخطوات : تقطيع الموز إلي اجزاء متوسطة الحجم وإضافتها إلي وعاء من الماء المغلي وتركه لمدة 10 دقائق حتي يغلي ثم صب الماء من خلال المصفأة في كوب شاي متوسط وضيفي القرفة لإعطاء نكهة مختلفه علي ذوقك والإستمتاع بالطعم الذي ترغب فيه .وصفة الموز بالقرفة :المكونات : 2 ملاعق صغيرة عسل خام ، 1 معلقة صغيرة قرفة ، 1/4 معلقة صغيرة مسحوق جوز الطيب ، 1 ثمرة موز مقطعة إلي شرائح كبيرة .الخطوات : المزج بين العسل والقرفة وجوز الطيب في وعاء صغير والخلط جيدًا ثم وضع الخليط علي جانب .ثم تجهيز مقلاة متوسطة الحجم ووضعها علي درجة حرارة مناسبه ورش الرذاذ مانع اللصق ثم رفع درجة الحرارة والأن أضيفي قطع الموز للطهي مع التقليب برفق لمدة 2 – 3 دقائق ولا تنسي خليط العسل إلي المقلاة والتحريك بلطف لمدة 2 – 3 دقائق والأن يمكنك تقديم الوصفه .