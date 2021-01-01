بأسرع الخطوات.. 3 وصفات غير تقليدية لعمل القلقاس



وصفات غير تقليدية لعمل القلقاس وصفات غير تقليدية لعمل القلقاس



يعتبر القلقاس من الخضراوات الصحية التي يحرص الكثيرون على تناوله بالأخص في فصل الشتاء نظرا لما يحتويه من فوائد صحية بالإضافة إلى أنه من الأكلات التي تمد الجسم بالتدفئة التي يحتاجها.



ونقدم لك موصفات متنوعة ومختلفة لـ طريقة عمل القلقاس ..



قلقاس باللحمة للشيف غادة جميل مقدمة برنامج اتفضلوا عندنا

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مقادير قلقاس باللحمةقلقاس متوسط الحجم1 حزمة صغيرة سلق1 حزمة كزبرة خضراء6 فص ثوم كبيرشوربة لحمةلحمة مسلوقةسمن او زبدةملح وفلفل- للتقليةسمنةثوم مفرومكزبرة جافة- للتقديمأرز مطهوطريقة تحضير قلقاس باللحمة-تقطع أوراق السلق والكزبرة من الساق (الأوراق هى التي تستخدم فقط)، وتغسل جيدًا وتوضع جانبًا.-يقشر القلقاس ويقطع لمكعبات.-يوضع القلقاس بماء ساخن لمدة نصف ساعة تقريبًا.-يغسل القلقاس بعد ذلك-يحمر القلقاس مع السمن وملح وفلفل-تضاف له المرقة ويترك ليطهى-في هذه الأثناء يشوح السلق مع الكزبرة الطازة والثوم-ثم يضرب في الكبة-ويضاف للقلقاس وتضاف اللحمة المسلوقة ويتركوا على النار حتى تمام الطهي والتجانسللتقلية-تشوح الكزبرة والثوم في السمنة ويضافا للقلقاس-يقدم ساخنا مع الأرزقلقاس بانيه الشيف شربيني مقدم برنامج الشيفمقادير قلقاس بانيهقلقاسثومبقدونسبيضبقسماطلبنملح – فلفلكمونكزبرةزيتليمون خل بلسميطريقة تحضير قلقاس بانيه-في ماء مغلي ضعي القلقاس المقطع أصابع مع فلفل وكزبرة وكمون وعصير ليمون-افرمي الثوم مع كمون وكزبرة وملح وفلفل وليمون وخل بلسمي وتبلي فيه أصابع القلقلاس المسلوقة-ثم ضعيه في البقسماط البيض واللبن ثم في البقسماط واقليه في زيت غزير ساخن-لعمل الصلصة ، ضعي الثوم المفروم في زيت ساخن واضيفي اليه صلصة الطمام-لعمل الصلصة ، ضعي الثوم المفروم في زيت ساخن واضيفي اليه صلصة الطمامقلقاس بالصلصة الحمراء للشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيدمقادير قلقاس بالصلصة الحمراء1 كيلو قلقاسنصف كيلو طماطمبصلة مبشورةثومملح وفلفل2 ملعقة سمنهكزبرة ناشفةطريقة تحضير قلقاس بالصلصة الحمراء-قومى بتشويح البصل فى السمن ثم ضعى الثوم ثم الطماطم و اتركيها حتى التسبيك ثم ضعى القلقاس و اتركيه حتى تمام النضج.-قومى بعمل الطشة التى تتكون من الثوم والكزبرة الناشفة وضعيها فوق القلقاس.