بعد اغتيال مهندس القنبلة الذرية الإيرانية.. أين اختفى حسن نصر الله؟



حسن نصر الله حسن نصر الله

غادر الأمين العام لحزب الله وزعيمه حسن نصر الله لبنان متوجهًا إلى إيران ، قيل إنه يخطط للتحرك وسط صراع إقليمي ، وليس من الواضح بالضبط متى سيعود إلى لبنان.



بل إن المصدر الموثوق في صحيفة "الجريدة" الكويتية، الذي كشف ذلك الأربعاء، قال إن "نصرالله يعتزم البقاء في طهران إلى أجل غير مسمى".



وبحسب ما ورد رصدت أجهزة المخابرات في لبنان والدول المجاورة اتصالات مشفرة واسعة النطاق بين الحرس الثوري الإيراني وحزب الله فيما يتعلق بهذه الخطوة غير المسبوقة.

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يأتي الانتقال إلى إيران بعد اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده مؤخرًا شرقي طهران.وتصاعدت التوترات في المنطقة حيث يلوم مسؤولون إيرانيون إسرائيل ويهددون بالانتقام. ومع ذلك ، حث لبنان على ضبط النفس لتجنب الانزلاق نحو "السيناريو الأسوأ" ، وفقا لوزارة الخارجية اللبنانية يوم الاثنين.وقال الشيخ نعيم قاسم في مقابلة مع تلفزيون المنار "ندين هذا الهجوم الشنيع ونرى أن الرد على هذه الجريمة في أيدي المعنيين في إيران"، مؤكدا للمواطنين اللبنانيين أن "لبنان لن يتأثر بالهجوم الإسرائيلي في إيران".ومع ذلك، بعد مقتل عضو في حزب الله في غارة جوية إسرائيلية مزعومة في دمشق في يوليو، هددت جماعة حزب الله بالانتقام وكان الجيش الإسرائيلي في حالة تأهب على طول الحدود مع لبنان وسوريا منذ ذلك الحين.أفادت الصحيفة الكويتية في نوفمبر أن مصدرًا مقربًا من قائد الحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاآني أعلن أن حزب الله تمكن من الكشف عن عملية خططت لها إسرائيل لاغتيال نصر الله وعدة قادة آخرين للفصائل الموالية لإيران في سوريا والعراق والضفة الغربية. وقطاع غزة.وأفادت "الجريدة" أن قاآني التقى نصر الله خلال زيارة لبيروت منتصف نوفمبر.نظرًا لارتفاع التوترات في الأشهر الأخيرة بين حزب الله وإسرائيل، صرح نصر الله أن حلفاء إيران في المنطقة يجب أن يكونوا في حالة استعداد عالية في حالة وجود أي "حماقة أمريكية أو إسرائيلية" خلال الفترة المتبقية من ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.أفادت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية أن محسن فخري زاده، الذي يعتبره الكثيرون القوة الدافعة وراء البرنامج النووي الإيراني، قُتل برصاصة أطلقت عليه من على بعد أودت بحياته يوم الجمعة 27 نوفمبر، ومن غير المعروف حاليا من يقف وراء الهجوم على فخري زاده.إسرائيل هي المشتبه به الأكثر ترجيحًا، بالنظر إلى أن إسرائيل اغتالت علماء إيرانيين في الماضي، وذكر فخري زاده بالاسم من قبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال مؤتمر صحفي في مايو 2018 حول البرنامج النووي الإيراني.ومن المحتمل أيضًا أن يكون الهجوم مدعومًا من الولايات المتحدة، فقد أعاد الرئيس ترامب بالفعل تغريد عدة تقارير حول الاغتيال.ويبدو أن إسرائيل، بدعم من الولايات المتحدة، عازمة على زيادة صعوبة العودة إلى الإمبريالية "الناعمة" على غرار ما كان مثارا ابان عهد الرئيس الامريكي السابق باراك أوباما وما سيتجدد في ظل إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن.وأشار بايدن إلى اهتمامه بإحياء الاتفاق النووي الإيراني كوسيلة لتهدئة التقلبات الإقليمية وربما إعادة توجيه الموارد نحو خصوم آخرين للولايات المتحدة مثل الصين.