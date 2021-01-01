قال كتابي الحسين المتحدث الرسمي لنادي نهضة بركان المغربي ، أنه حتى الآن لم يحدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم موعد مباراة السوبر الأفريقي بين الأهلي والفريق المغربي.
وقال الحسين في تصريحاته ببرنامج اللعيب المذاع على قناة MBC مصر أن الاتحاد الأفريقي ملتزم بعقد مع الإتحاد القطري لكرة القدم بإقامة السوبر المصري في الدوحة لمدة ثلاث مواسم ، وهو السبب الرئيسي وراء التمسك بإقامة المباراة في قطر ، خاصة وأن الزمالك خاض السوبر الأفريقي الموسم الماضي مع الترجي.
وفي سياقا آخر، أكد عبدالناصر محمد، مدير الكرة بنادي إنبي، إن النادي يركز في الوقت الجاري من أجل التحضير للموسم الجديد للمنافسة بالشكل الأمثل.
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التعليقات على نهضة بركان يوضح سبب تمسكه بإقامة السوبر الإفريقي في قطر
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