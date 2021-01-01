انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، صور البروفة التي تجهزها مصر لعرض عسكري مهيب في البلاد.
صورة الاستعداد للعرض العسكري
وتستعد مصر لموكب عسكري مهيب لملوك مصر، حيث ينتظر العالم خروج 22 مومياء من المتحف المصري بالتحرير إلى مكان عرضها الدائم في المتحف القومي للحضارة المصرية.
وسيتم نقل 22 مومياء ملكية، ومنها 18 مومياء لملوك، و4 مومياوات لملكات، وهم "الملك رمسيس الثاني، رمسيس الثالث، رمسيس الرابع، رمسيس الخامس، رمسيس السادس، رمسيس التاسع، تحتمس الثاني، تحتمس الأول، تحتمس الثالث، تحتمس الرابع، سقنن رع، حتشبسوت، أمنحتب الأول، أمنحتب الثاني، أمنحتب الثالث، أحمس نفرتارى، ميريت آمون، سبتاح، مرنبتاح، الملكة تي، سيتي الأول، سيتي الثاني".
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التعليقات على شاهد.. أول صور استعدادا للموكب العسكري المهيب في مصر
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