شاهد.. أول صور استعدادا للموكب العسكري المهيب في مصر



أول صور استعدادا للموكب العسكري أول صور استعدادا للموكب العسكري

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، صور البروفة التي تجهزها مصر لعرض عسكري مهيب في البلاد.



صورة الاستعداد للعرض العسكري

وتستعد مصر لموكب عسكري مهيب لملوك مصر، حيث ينتظر العالم خروج 22 مومياء من المتحف المصري بالتحرير إلى مكان عرضها الدائم في المتحف القومي للحضارة المصرية.



وسيتم نقل 22 مومياء ملكية، ومنها 18 مومياء لملوك، و4 مومياوات لملكات، وهم "الملك رمسيس الثاني، رمسيس الثالث، رمسيس الرابع، رمسيس الخامس، رمسيس السادس، رمسيس التاسع، تحتمس الثاني، تحتمس الأول، تحتمس الثالث، تحتمس الرابع، سقنن رع، حتشبسوت، أمنحتب الأول، أمنحتب الثاني، أمنحتب الثالث، أحمس نفرتارى، ميريت آمون، سبتاح، مرنبتاح، الملكة تي، سيتي الأول، سيتي الثاني".

شاهد.. أول صور استعدادا للموكب العسكري المهيب في مصروترافق المومياوات 17 تابوتا ملكيا ترجع إلى عصر الأسر الفرعونية "17، 18، 19، 20"، وسيتحرك الموكب الملكي للمومياوات من ميدان التحرير، حيث توجد المسلة في أشهر ميادين العالم، لتتجه إلى كورنيش النيل.شاهد.. أول صور استعدادا للموكب العسكري المهيب في مصروأعلنت محافظة القاهرة حالة الطوارئ وذلك بالتنسيق مع عدة جهات، لتحديد مسار المومياوات الملكية، والجزء الذي يتم تطويره في محيط متحف الحضارات بعين الصيرة الذي يستقبل المومياوات الملكية.



