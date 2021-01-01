اعتبر مدير الاستخبارات الأمريكية جون راتكليف الصين أنها أكبر تهديد للديمقراطية والحرية على مستوى العالم منذ الحرب العالمية الثانية.
وكتب في مقال رأي نشر على موقع "وول ستريت جورنال" إن "المعلومات الاستخباراتية واضحة: تنوي بكين الهيمنة على الولايات المتحدة وبقية العالم اقتصاديا وعسكريا وتقنيا".
وأضاف أن بكين تشكل "أكبر تهديد لأمريكا اليوم، وأكبر تهديد للديمقراطية والحرية في جميع أنحاء العالم منذ الحرب العالمية الثانية".
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التعليقات على مدير المخابرات الأمريكية: الصين أكبر تهديد للحرية منذ الحرب العالمية الثانية
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