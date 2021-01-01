نشر موقع "مصر تايمز" المصري فيديو لواقعة تعرض سائحة ألمانية لهجوم سمكة قرش جنوب البحر الأحمر بالقرب من سواحل مدينة مرسى علم، أثناء قيامها برحلة غوص.
وأظهر مقطع الفيديو قيام القرش بالهجوم على السائحة الألمانية في عمق البحر أثناء وقوفها بجانب مدرب الغطس، وقام بالهجوم على منطقة كتفها، إلا أن ارتداءها لبدلتين غطس قلل من قوة الإصابة.
وكشفت التحقيقات أن سائحة ألمانية (43) عاما كانت تقوم بالغوص في منطقة "الفين ستون" وتعرضت لهجوم سمكة قرش من نوع القرش المحيطي، وقام بعضها في منطقة الكتف وتم نقلها للمستشفى لتلقي العلاج.
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التعليقات على بالفيديو.. لحظة هجوم قرش على سائحة ألمانية في المياه المصرية
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