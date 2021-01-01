

تخفيف الوزن .. فوائد عديدة لخل التفاح تخفيف الوزن .. فوائد عديدة لخل التفاح

فوائد عديدة لخل التفاح لتخفيف الوزن بينما يعتقد البعض أن فقدان الوزن هذا يحدث لأن خل التفاح لا يحتوي على سعرات حرارية.



ومع ذلك ، فقد حذر أخصائيو التغذية والباحثون المستخدمين أيضًا من تناول مكملات خل التفاح في الوجبات.



أظهرت دراسة بحثية أجريت على الفئران انخفاضًا واضحًا في مستويات الدهون الثلاثية ، LDL ، ومستويات الكوليسترول الكلي ، لأن خل التفاح يحتوي على مضادات الأكسدة.



وجدت دراسة أخرى نشرتها المجلة الأوروبية للتغذية السريرية 2 أن حمض الأسيتيك الموجود في الخل يحسن تحمل الأنسولين إذا تم تناوله قبل الوجبة.



ومع ذلك ، فإن السيطرة على مرض السكري وفقدان الوزن ليست الفوائد الوحيدة لخل التفاح .



فوائد خل التفاح لتخفيف الوزن



أشارت الدراسات التي أجريت على الحيوانات إلى أن حمض الأسيتيك الموجود في خل التفاح قد يكون له فوائد لجسم الإنسان ، بما في ذلك فقدان الوزن.



خل التفاح وسكر الدم



وجدت دراسة أجريت على الفئران أن حمض الأسيتيك يعزز خصائص امتصاص السكر في الدم للعضلات والكبد. بالإضافة إلى ذلك ، يلعب حمض الأسيتيك أيضًا دورًا رئيسيًا في تقليل نسبة الجلوكاجون إلى الأنسولين ، مما يعزز حرق الدهون في الجسم.



تحسين التمثيل الغذائي

أظهرت دراسة أخرى على الفئران أن تناول خل التفاح يقلل الدهون عن طريق تعزيز حرق الدهون ، والتحكم في إنتاج السكر في الكبد.



التقليل من تخزين الدهون:

في دراسة أخرى ، عولجت الفئران المصابة بالسمنة والسكري بخل التفاح ، وتم اكتشاف أن مادة الأسيتات فى خل التفاح تمنع زيادة الوزن ، وكذلك تنشيط الجينات التي ساعدت في تقليل تخزين دهون البطن أيضًا. تخزين الدهون في الكبد.



قمع الشهية:

كشفت دراسة حيوانية أخرى 4 أن حمض الأسيتيك قد يعمل على مراكز الجوع في الدماغ ويثبط الشهية من هناك ويؤدي إلى تقليل الجوع والشعور بالشبع فور تناول الطعام.



حرق الدهون:

اشتملت دراسة أخرى على إطعام الفئران بنظام غذائي عالي الدهون أولًا ، ثم استكمال نظامهم الغذائي بخل التفاح. اكتشف الباحثون نشاطًا كبيرًا بالإضافة إلى زيادة الجينات التي تعزز حرق الدهون وتقليل تخزين الدهون.

