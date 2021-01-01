5 طرق طبيعية لعلاج نزلات البرد في ساعات

يعاني العديد من الاشخاص بسبب انسداد الأنف والتهاب الحلق عند الإصابة بنزلات البرد، وتصبح الأشياء لا تطاق عندما لا تستطيع تذوق طعامك المفضل، على الرغم من أنك قد لا تشعر بالرغبة في تناول الطعام ، إلا أنه من المهم لأن البرد والإنفلونزا ناتجة عن فيروس ، وقد تساعد الأطعمة ذات الخصائص المضادة للبكتيريا على التعافي بشكل أسرع إذن ، إليك قائمة بأفضل سبعة أطعمة ستساعدك على محاربة البرد، وذلك وفقًا لموقع "times of india" إليكم ابرز الأطعمة التي تساعد على علاج نزلات البرد...
فيتامين سي
يوجد فيتامين ج بشكل شائع في الحمضيات ويساعد على تعزيز المناعة، فيتامين ج هو أحد مضادات الأكسدة ، ويمكن تناوله يوميًا من أجل نظام مناعة صحي، يمكنك الحصول على جرعتك اليومية من فيتامين ج من الحمضيات والفليفلة الحمراء والبروكلي والبراعم والبابايا والطماطم والبطاطا الحلوة أو مكملات فيتامين سي.
الثوم والبصل
نعم ، يمكن أن يساعد الثوم والبصل في محاربة البرد بفعالية، لديهم القدرة على قتل الفيروس والتخلص من السموم بجسمك.
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