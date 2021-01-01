5 طرق طبيعية لعلاج نزلات البرد في ساعات



علاج نزلات البرد علاج نزلات البرد

يعاني العديد من الاشخاص بسبب انسداد الأنف والتهاب الحلق عند الإصابة بنزلات البرد، وتصبح الأشياء لا تطاق عندما لا تستطيع تذوق طعامك المفضل، على الرغم من أنك قد لا تشعر بالرغبة في تناول الطعام ، إلا أنه من المهم لأن البرد والإنفلونزا ناتجة عن فيروس ، وقد تساعد الأطعمة ذات الخصائص المضادة للبكتيريا على التعافي بشكل أسرع إذن ، إليك قائمة بأفضل سبعة أطعمة ستساعدك على محاربة البرد، وذلك وفقًا لموقع "times of india" إليكم ابرز الأطعمة التي تساعد على علاج نزلات البرد...



فيتامين سي

يوجد فيتامين ج بشكل شائع في الحمضيات ويساعد على تعزيز المناعة، فيتامين ج هو أحد مضادات الأكسدة ، ويمكن تناوله يوميًا من أجل نظام مناعة صحي، يمكنك الحصول على جرعتك اليومية من فيتامين ج من الحمضيات والفليفلة الحمراء والبروكلي والبراعم والبابايا والطماطم والبطاطا الحلوة أو مكملات فيتامين سي.



الثوم والبصل

نعم ، يمكن أن يساعد الثوم والبصل في محاربة البرد بفعالية، لديهم القدرة على قتل الفيروس والتخلص من السموم بجسمك.

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العسللا يعرف الكثير من الناس أن العسل هو أحد أفضل الحلول لالتهاب الحلق، العسل له خصائص مطهرة طبيعية تجعله يعمل مثل بيروكسيد الهيدروجين.إنه يغطي حلقك وبالتالي فهو من أفضل الأطعمة لمحاربة البرد والتهاب الحلق، تساعد خصائصه المضادة للأكسدة والميكروبات في مكافحة العدوى التي تسببها البكتيريا والفيروسات والفطريات.الأطعمة الغنية بالزنكأول شيء نفعله عندما نصاب بنزلة برد هو تناول أقراص الاستحلاب تلك، هذه الاقراص غنية بالفيتامينات والزنك، وجدت دراسة أن تناول أقراص الزنك منذ بداية البرودة يقلل من مدتها بيوم واحد، تشمل الأطعمة الطبيعية المليئة بالزنك بذور اليقطين والحمص.الطماطمإذا كنت نباتيًا ، فإن حساء الطماطم هو أفضل بديل لحساء الدجاج، الطماطم غنية بمضادات الأكسدة الليكوبين. يساعد اللايكوبين على محاربة اختلال توازن الجذور الحرة التي تحدث بسبب العدوى.شوربة الدجاجنعم ، يتصدر حساء الدجاج قائمة أفضل الأطعمة لنزلات البرد والإنفلونزا، يوفر لك حساء الدجاج السوائل التي تحتاجها لمحاربة الفيروسات ويساعد أيضًا في تقليل الالتهاب الذي يمكن أن يؤدي إلى ظهور الأعراض.