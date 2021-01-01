أول صورة للسائحة الألمانية بعد تعرضها لهجوم سمكة قرش بمرسى علم



أول صور للسائحة التى تعرضت لهجوم سمكة القرش أول صور للسائحة التى تعرضت لهجوم سمكة القرش

حصل موقع صدى البلدعلى أول صور للسائحة التى تعرضت لهجوم سمكة القرش بمنطقة "الفينستون" بمرسى علم بعد تماثلها للشفاء.



وكشفت مصادر بقطاع الغوص أن السائحة بحالة جيدة جدا وترغب فى ممارسة الغوص مره اخرى بعد التئام الجرح خلال الايام القليلة المقبلة فى حين قدم مركز الغوص الذى خرجت منه رحلة الغوص الشكر للعاملين به على الاحترافية فى التعامل مع الواقعة والحفاظ على اعلى معايير السيطره ونشر معلومات حول الغوص مع القروش على موقعة الرسمى.





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كان اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، امر أمس الأربعاء، بإيقاف أنشطة الغوص ورحلات السفاري بمنطقة شعاب إلفين ستون شمال مرسي علم لمدة ثلاثة أيام، وذلك ضمن الإجراءات الإحترازية لمتابعة حالة الموقع واستقرار وسلامة الاستخدامات الطبيعية، وكلف إدارة المحميات بتشكيل لجنة علمية لدراسة أسباب تغير سلوك أسماك القرش الموجودة بالمنطقة، والوقوف على الأسباب التي أدت إلى التغيرات البيئية بنفس المنطقة.وتعرضت سائحة ألمانية في العقد الرابع من العمر خلال ممارستها رياضة الغوص في موقع الغوص المسمي الفين ستون لهجوم من سمكة قرش من نوع long manous، وتمكن المرشد من إنقاذها والأشخاص الأربعة الذين كانوا برفقتها، ووجه محافظ البحر الأحمر بسرعة نقلها إلى المستشفى القريب للمنطقة وتقديم كافة أوجه الرعاية الصحيّة لها، حيث تم عمل خياطة لمكان الجرح بكتفها الأيسر، وحالتها مستقرة.ومن جانبه أكد اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الاحمر أن حوادث القروش التى شهدتها مياه البحر الأحمر لا تقارن بكم الحوادث على مستوى العالم ودلل علي ذلك بأن مياه البحر الأحمر بصفة عامة لم تشهد سوي 8 حوادث للسمك القرش علي مدار أكثر من 30 عام،وهو شئ لا يذكر بالنسبه لحوادث القروش العالمية فطبقا للأبحاث العلمية أن الإنسان ليس علي قوائم القروش الغذائيه واللحم البشرى لا يستصيغة القرش.وأضاف المحافظ أن تلك الحوادث تحتاح الى تنفيذ خطط طموحة تهدف لإدارة والحفاظ على ما حبا الله مصر من موارد حية فريدة هى أساس الاستثمار والتنمية ويأتى ذلك من خلال خطه واجراءات عاجلة تضمن معالجة الموقف وسلامة السائحين والبيئة وبما لا يؤثر على الحركة السياحية وعدم الاعتماد على أتخاذ بعض الاجراءات العاجلة لكل حاله منفصلة وكذلك ضرورة البدأ فى أتخاذ أجراءات طويلة الاجل لوقف الأسباب التى تهدد موارد مصر البحرية ووقف أسباب مثل هذه الهجمات من خلال دراسة الموضوع من خلال متخصصين بيئين.وتابع المحافظ: خلال تعاملنا مع مثل هذه الحوادث يجب التأكيد ان اسماك القرش هي في الاساس مصدر للدخل القومي المصري كمنتج سياحي وهو جاذب وداعم لسياحة الغوص وهى كائنات ضرورية للاتزان البيئى وصحة البيئة البحرية وان الحوادث واردة كما هو الحال في جميع انحاء العالم بل ان البحر الاحمر هو الاقل من حيث معدلات حوادث اسماك القرش وأن حوادث القرش وأنه وعلى المدى البعيد قد حان الوقت لاتخاذ قرارات حاسمة لادارة البيئة البحرية والتى هى عماد الحركة السياحية بشكل مستدام وامن وبما يعظم الدخل القومى منها ويحافظ عليها كحق أصيل للاجيال القادمة