حذر الدكتور محمود زكريا الجنزورى أستاذ جراحات السمنة والسكر والمناظير بجامعة عين شمس وعضو الجمعية المصرية والأوروبية لجراحة المناظير، من حدوث التسريب بعد عمليات التكميم للتخلص من السمنة.
قال الجنزورى: يعتبر التسريب أحد المضاعفات المحتملة بعد عملية تكميم المعدة ولكن مع التطور الكبير فى تقنيات الدباسات المستخدمة فى عملية التكميم حدث انخفاض كبير فى نسب حدوث التسريب بعد عملية التكميم لتصل إلى صفر% فى الكثير من مراكز السمنة المتخصصة خلال السنوات الماضية.
اضاف الدكتور محمود زكريا الجنزورى أن التسريب هو حدوث تسريب لعصارة المعدة وهو يحدث فى الأغلب لعدم حدوث التئام فى نقطة من خط التدبيس مما يؤدى إلى حدوث التهاب بريتونى، ويعتبر التسريب أحد المضاعفات الخطيرة لعملية تكميم المعدة.
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التعليقات على بعد عملية تكميم المعدة.. احذر من 6 أعراض أبرزها التسريب
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