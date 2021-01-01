فى جولة مفاجئة.. مدير تعليم مطروح يحيل مسئولي إدارة ومدارس الحمام للتحقيق

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احال عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح اليوم الخميس مدير إدارة الحمام التعليمية ومسئولي مدارس الحمام الثانوية بنين وبنات والعيسوي الابتدائية للتحقيق للأهمال في أداء الواجبات الوظيفية المنوطة بهم.



جاء ذلك خلال جولة مفاجئة لوكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح على عدد من مدارس مدينة الحمام يرافقة الدكتور محمود قاسم وكيل المديرية وقافلة المتابعة والتى تضم موجهي عموم المواد الدراسية وأعضاء إدارة المتابعة وتنسيق المتابعة والشئون القانونية والتوجيه المالي والإداري.



وتابع وكيل الوزارة واعضاء لجنة المتابعة رصد مسار الدراسة ومتابعة انتظام العملية التعليمية وتنفيذ الإجراءات الاحترازية المحكمة لمواجهة كورونا بمدارس إدارة الحمام التعليمية .

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وقام وكيل الوزارة بمتابعة انتظام العملية التعليمية بمدارس الحمام الثانوية بنين والحمام الثانوية بنات والحمام الرسمية المتميزة لغات ومحمود العيسوي الابتدائية حيث تابع شرح المعلمين للحصص بالفصول الدراسي ومستوي القراءة والكتابة لطلاب الصفوف الأولي في اللغتين العربية والإنجليزية بالمدرسة الرسمية ومدرسة العيسوي .وأوضح مدير التعليم لطالبات الصف الاول بمدرسة الحمام الثانوية بنات مزايا استخدام التابلت التعليمي بعيدًا عن مناهج الحفظ والتلقين مؤكدا أنه وسيلة إلكترونية لزيادة التعلم تستهدف إكساب الطالب القدرة علي الابداع والابتكار .وصرح وكيل الوزارة أن قافلة المتابعة اليوم جاءت تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح وشاملة جميع المتابعين بالنواحي الادارية والمالية وتوجيهات المواد الدراسية المختلفة، مؤكدا استمرارها علي مدار العام الدراسي وبصورة مفاجئة لفرض الإنضباط و إكتشاف السلبيات وعلاجها داخل مدارس المحافظة فورا .واوضح انه تنفيذا لسياسة الثواب للمجيدين والعقاب للمقصرين تقرر تكريم مديرة مدرسة الحمام الرسمية لغات تقديرًا للجهد المبذول والاداء الفعال والقيام بواجباتها الوظيفية علي أكمل وجه كذلك تقرر تحويل مدير إدارة الحمام التعليمية ومديري مدارس الحمام الثانوية بنات وبنين ومحمود العيسوي الابتدائية وعدد من العاملين بتلك المدارس لجهات التحقيق للاهمال في العمل وعدم تأدية واجباتهم الوظيفية المنوطة بهم .من ناحية اخرى اجتمع الدكتور “محمود قاسم ” وكيل مديرية التربية والتعليم بمطروح مع رؤساء مجالس ادارات المدارس الخاصة بحضور سناء عبدالعال مدير عام الشئون المالية والإدارية و منال جبر مدير إدارة الشئون القانونية و عفت جاد الحق مدير ادارة التعليم الخاص ومسئولي التعليم الابتدائي والاعدادي والثانوي بديوان المديرية.وأكد الدكتور قاسم للحضور أن التعليم الخاص أحد الروافد الرئيسية للمنظومة التعليمية ومن ضمن الآمال والطموحات المرجوة لتطوير التعليم .وناقش وكيل المديرية مع رؤساء مجالس ادارات المدارس الخاصة اهم العقبات التي تواجه التعليم الخاص بمحافظة مطروح والسبل الكفيلة للتغلب علي هذه العقبات من اجل منتج تعليمي متميز داخل المدارس الخاصة بالإضافة إلي مواصلة تنفيذ الإجراءات الإحترازية المحكمة الخاصة بمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد حرصًا على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب .