أداب عين شمس تكشف لـ صدى البلد كيفية استخراج كارنية التامين الصحي

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قالت الدكتورة "حنان كامل " وكيل شئون كلية الآداب بجامعة عين شمس ، أن كلية الآداب تعمل علي تقديم الخدمات الطبية للطلاب من خلال وحدات الرعاية الطبية الخاصة بالكلية والوحدات المتواجدة بمستشفيات الطلاب بجامعة عين شمس وذلك عن طريق التامين الصحي الخاص بالطلبة.



وأضافت " كامل " في تصريحات خاصة لـ موقع " صدي البلد " أن كارنية التامين الصحي يتوفر من خلال وحدة الرعاية الطبية بمستشفي " عبدة باشا " والخاصة بالتامين الصحي للطلاب وذلك من خلال دفع المصروفات وتقديم الطلب لشئؤن التعليم والطلاب بالكلية ثم التوجة الى المستشفي.





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وأكدت وكيل شئون كلية الآداب على أن التامين الصحي يوفر للطلاب الكشوفات والادوية المجانبة بالاضافة الى العمليات الجراحية التي تتكفل بها ،لأفتة الى أن الوحدات الطبية توفر للطلاب وحدات الدعم النفسي داخل الكلية وبالمستشفيات.واستطردت : أن الكلية مازالت تتخذ كافة الاجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا وذلك للحد من إنتشار العدوي بين الطلاب واعضاء هئية التدريس.قالت الدكتوة "حنان كامل " وكيل شئؤن كلية الآداب بجامعة عين شمس ،أن الكلية تستمر بالعمل علي تنمية المؤتمرات والنداوات الثقافية للطلاب ، وذلك بإتخاذ كافة الاجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا والمعلنة من قبل منظمة الصحة العالمية للحد من انتشار العدوي بين الطلاب والملقين والقائمين علي الندوات.وأوضحت "كامل " في تصريحات خاصة لـ موقع " صدي البلد " أن الكلية ستقيم ندوة ثقافية للطلاب الاسبوع القادم وذلك لتعليم الطلاب كيفية التعامل مع الاخرين ومعرفة الحقائق التي يجب أن يتعلمها الطلبة في تلك السن والذي يعتبر هو العامب الأول لبناء الشخصية ، لافتةً الى أن كلية الآداب تعمل بشكل رئيسي علي تثقيف الطلاب وليس تعليم مقررات دراسية فقطوأكدت " كامل " علي أن عدد الطلاب الحضور لا يزيد عن 100 طالب ولذلك للحفاظ علي التباعد الإجتماعي بين الطلاب والزام جميع الحضور علي ارتداء الكمامات ،مشيرةً الى أن تلك الشكل من الندوات يندرج تحت عمل الانشطة الطلابية والتي تعمل بشكل إيجابي تلك العام وتحرص إدارة الكلية علي متابعتها.